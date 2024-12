Gjeloshaj: Odgovornim politikama štitimo građane od inflacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja je odgovorim politikama crnogorske građane zaštitilo od inflacije, saopštio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i resorni ministar, Nik Gjeloshaj, i najavio jos više novca za podršku privredi.

“Ministarstvo je dalo ključni doprinos u zatvaranju tri pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom (EU), a ekonomske politike prilagođavalo stanju u ekonomiji kako bi crnogorske građane zaštitilo od inflacije. Na tom polju ostvarilo je odlične rezultate”, rekao je Gjeloshaj na radnom doručku za predstavnike medija povodom predstavljanja ovogodišnjih rezultata.

Gjeloshaj je kazao da su u Ministarstvu posvećeno radili na unapređenju ekonomskog ambijenta, podsticanju preduzetništva, smanjenju nezaposlenosti i održivom ekonomskom rastu, prenosi PR Centar.

Prema njegovim riječima, zatvaranjem pregovaračkih poglavlja 7, 10 i 20, ostvaren je veliki korak ka punopravnom članstvu u EU.

„Ovo nije samo tehničko dostignuće, već potvrda naše odlučnosti, zajedništva i predanog rada koji nas vodi ka modernijem, prosperitetnijem društvu“, poručio je Gjeloshaj.

On je dodao da zatvaranje Poglavlja 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, simbolizuje viziju Ministarstva u dijelu jačanja ekonomije i preduzetništva.

„Poglavlje 10, koje se odnosi na informaciono društvo i medije, predstavlja naš odlučan korak ka digitalnoj budućnosti. Donošenjem Zakona o elektronskim komunikacijama unaprijedili smo regulatorni okvir, omogućili fer konkurenciju i stvorili uslove za dostupnije i kvalitetnije telekomunikacione usluge“, rekao je Gjeloshaj.

Poglavlje 7, koje se odnosi na pravo intelektualne svojine, obezbjeđuje da rezultati intelektualnog rada budu zaštićeni na nivou evropskih standarda.

„Crna Gora je u proteklom periodu ostvarila značajan napredak ka makroekonomskoj stabilnosti, što potvrđuju impresivni rezultati. Naš bruto domaći proizvod (BDP) zabilježio je rast od 6,3 odsto u prošloj godini, što je jasan pokazatelj poboljšanja životnog standarda građana“, naveo je Gjeloshaj.

On je ukazao na još jedan ekonomski indikator koji govori o snaženju crnogorske ekonomije, a to je značajan pad stope nezaposlenosti, koja je u drugom kvartalu ove godine pala na rekordno niskih 11,5 odsto.

„Mi smo u oktobru ove godine zabilježili pad ukupne godišnje stope inflacije na 1,2 odsto, što je dodatni pokazatelj uspješnog upravljanja ekonomijom i stabilnosti cijena. Prema podacima Monstata, mjesečna stopa inflacije za oktobar je nula odsto, što znači da se cijene u odnosu na septembar nijesu mijenjale“, objasnio je Gjeloshaj.

Prema njegovim riječima, zaštita potrošača je jedan od najvažnijih segmenata ekonomske politike Crne Gore.

„Jedan od ključnih koraka koji preduzimamo u ovoj oblasti je sprovođenje akcije Limitirane cijene, koja ima za cilj ograničenje rasta cijena za preko 70 proizvoda od posebnog značaja za zdravlje i život ljudi. Zabilježen je pad cijena u grupi proizvoda Hrana i bezalkoholna pića, odnosno stopa inflacije je u odnosu na ove proizvode negativna“, naveo je Gjeloshaj.

On je podsjetio da su u Ministarstvu, u okviru obaveza proisteklih iz pregovaračkog Poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, u junu uspostavili portal Jedinstvena kontakt tačka, koji značajno olakšava proces pokretanja poslovanja i pristup tržištu usluga u Crnoj Gori.

„Ali, naš zadatak ne može da bude samo otvaranje prema Evropi, već radimo na tome da Crnu Goru pozicioniramo kao pouzdanog partnera na globalnom nivou. Zato smo i potpisali Memorandum o ekonomskoj saradnji između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)“, podsjetio je Gjeloshaj.

On je najavio da će u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na evropskim integracijama, “jer je to naš ključni prioritet“.

„Dodatno, za našu privredu, kroz tradicionalne programe podrške, obezbijedićemo uvećan iznos finansijske podrške. Takođe, posebno nas raduje i mogućnost uspješnog predstavljanja Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2025 u Osaki“, zaključio je Gjeloshaj.

