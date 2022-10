Garancija SB nema bez smanjenja javne potrošnje i suzdržavanja od rasipništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukoliko Svjetska banka (SB) ponudi Crnoj Gori garancije za zaduženje u narednoj godini, one će nesumnjivo biti praćene uslovima o jasnom racionalnom planu potrošnje i suzdržavanju od rasipništva, saopštio je

istraživač Instituta za strateške studije i projekcije, Vojin Golubović.

“Ukoliko SB ponudi garancije, one će nesumnjivo biti praćene uslovima. Ti uslovi se obično, u situacijama kada se države nalaze u nepovoljnom finansijskom položaju i kada je ugroženo funkcionisanje javnih finansija, odnose na striktna ograničenja potrošnje, naročito potrošnje bez pokrića”, rekao je Golubović Pobjedi.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović saopštio je prošle sedmice da očekuje da će SB dati Crnoj Gori garancije za zaduženje u narednoj godini u iznosu od 80 miliona EUR, zasnovane na javnoj politici (PBG aranžman). On je, tokom rasprave o rebalansu budžeta u parlamentu, naveo da će izbjeći aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), jer „nosi teške pregovore, a mi ne želimo ni korak nazad, sem ako neko nije naumio smanjenje zarada ili penzija“.

Na pitanje kakve uslove za dobijanje garancije SB očekuju, iz Ministarstva finansija su odgovorili da o tome trenutno ne mogu govoriti.

“Imajući u vidu da su pregovori Ministarstva finansija i SB u toku, u ovoj fazi je suviše rano govoriti o konkretnim uslovima aranžmana. Javnost će blagovremeno biti obaviještena o svim pojedinostima pregovora kada se za to steknu uslovi”, naveli su iz Ministarstva.

Golubović, sa druge strane, ukazuje da će biti izazov finansiranje svih rashoda u narednoj godini, te da je mogućnost zaduživanja sve nepovoljnija, jer kreditori zahtijevaju fiskalnu disciplinu, a ne populizam.

On je dodao da su upravo populistički potezi i potrošnja bez pokrića u prethodnom periodu uticali na smanjenje povjerenja u odlučnost i iskrenost donosilaca politika kad je u pitanju stabilizacija javnih finansija.

“Osim toga, projekcije izdataka za neka rješenja, kao što su naknade za majke sa troje i više djece, su potpuno potcijenile realne izdatke, što je dodatno opterećenje. Dakle, uslovi o jasnom racionalnom planu potrošnje i suzdržavanje od rasipništva će biti uslov za dobijanje garancija. U suprotnom, država će morati da se zadužuje po mnogo većim kamatnim stopama, što dodatno trasira put ka finansijskoj neodrživosti”, rekao je Golubović.

Prvu garanciju SB Crna Gora je dobila u decembru 2017. godine, u mandatu Vlade Duška Markovića, a ona je iskorišćena u maju 2018. za zaduženje od 250 miliona EUR kod Credit Suisse banke, OTP grupe, CKB i Societe Generale banke. Da bi dobila garanciju, Vlada je tada morala da poveća porez na dodatu vrijednost (PDV) sa 19 na 21 odsto i akcize na duvan, uvede akcizu na ugalj, smanji zarade u javnom sektoru i bonuse na osnovu učinka, donese listu ljekova koje plaća Fond zdravstva i onih koji se doplaćuju.

Traženo je da se ukinu naknade za majke, donese zakon o kompenzaciji, proširi obuhvat i iznos dječjeg dodatka, uvedu centralizovane javne nabavke, smanji procenat nekvalitetnih kredita kroz zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova, donesu novi zakoni u bankarskom sektoru, odobre vremenski ograničeni supervizorski akcioni planovi za tri banke koje su imale kvalifikovano mišljenje revizora za 2015. godinu.

Druga garancija dobijena je za zaduženje u 2020. godini, kada se Markovićeva Vlada zadužila 250 miliona EUR na 12 godina, uz kamatu od 3,63 odsto. Nakon pojave pandemije koronavirusa, od SB je traženo dopunsko finansiranje od 25 miliona.

Za drugu garanciju tadašnji ministar finansija Darko Radunović i njegov tim pregovarali su više od godinu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), koja je dio SB. Uslovi su bili uvođenje elektronske fiskalizacije za gotovinske i negotovinske transakcije, kroz Zakon o fiskalizaciji i prometu proizvoda i usluga, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru za šest odsto godišnje, te usvajanje odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog raskida ugovora.

Zbog dobijanja garancije Vlada je produžila maksimalno trajanje ugovora na određeno vrijeme sa 24 na 36 mjeseci, učinila efikasnijim postupak otpuštanja i uklonila obavezu isplate otpremnine za radni angažman koji je kraći od 18 mjeseci, kroz novi zakon o radu.

Pregovori za drugu garanciju odužili su se jer je tadašnja vlada, prema ocjeni IBRD, formalno ispunila postavljene zahtjeve kreditora, dok je odložila primjenu većine usvojenih zakona.

Tokom posljednje dvije godine znatno su povećani izdaci budžeta po osnovu vraćanja naknada za majke, uvođenja dječijih dodataka za svu djecu do 18 godina, otpremnina za bivše radnike metalskog i rudarskog sektora, ali i Kombinata aluminijuma, kao i povećanja plata u zdravstvu i prosvjeti.

U Institutu smatraju da je trenutno stanje javnih finansija takvo da se nedavno usvojenim rebalansom možda mogu potkrijepiti rashodovne potrebe do kraja godine, ali da izazov tek predstoji u 2023.

“Teško će se odustati od obilja populističkih mjera koje su sprovedene i stečenih prava korisnika po osnovu tih mjera. Ali, sa druge strane, još teže će se sve obaveze po tom osnovu servisirati bez značajnog opterećenja budžeta i gotovo izvjesno ogromnog deficita. Takođe, to tekuće servisiranje će sputati i kapitalni budžet koji je direktno usmjeren na razvoj”, zaključio je Golubović.

Zaduživanjem, uz garanciju SB, obezbjeđuju se niske kamatne stope i povoljni uslovi otplate u pogledu grejs perioda i ročnosti. Procjene su da se, u odnosu na iznos garancije SB, može obezbijediti do tri puta veći iznos zaduživanja.

