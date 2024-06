Formirana stručna komisija za Zakon o šumama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima formirala je stručnu komisiju, koja će se u narednom periodu ozbiljno i detaljno baviti spornim članovima Zakona o šumama i dati svoje sugestije.

Nakon sastanka ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimira Jokovića, sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u Upravi, na temu predloga novog Zakona o šumama, reprezentativne sindikalne organizacije su se odmah odgovorno posvetile dogovorenim aktivnostima sa ministrom.

„Na osnovu dogovora sa sastanka sa ministrom, vršilac dužnosti direktora Uprave, Miloš Rajković, formirao je Komisiju sačinjenu od stručnog kadra Uprave različitih profila i predstavnika Sindikata, koja će se u narednom periodu ozbiljno i detaljno baviti spornim članovima Zakona o šumama i dati svoje sugestije“, navodi se u saopštenju sindikalnih organizacija.

Zadatak komisije je da sačini izvještaj o svim aktivnostima i predlozima koje su zaposleni u Upravi uputili Ministarstvu u postupku izmjene i dopune Zakona o šumama.

„U pitanju su brojne sugestije, predlozi i primjedbe istaknuti na javnim raspravama, kao i pisani predlozi dostavljeni Ministarstvu radi pripremanja sveobuhvatnog izvještaja, a koje su do sada bile u potpunosti ignorisane“, navodi se u saopštenju.

Cilj je, kako su objasnili, da se ukaže na dosadašnje manjkavosti odredbi Zakona o šumama koji je još u primjeni, kao i da se od struke predloži novi zakon, koji bi na cjelishodan način odgovarao održivom gazdovanju šumama.

Istovremeno, Sindikat zaposlenih u Upravi pripremio je i najavljeni sporazum između Ministarstva i te radničke organizacije, kojim će biti garantovani svi ciljevi dogovoreni na sastanku.

„Svrha sporazuma je postizanje adekvatnih rješenja o ključnim pitanjima bitnim po radno-pravni status zaposlenih, u vezi sa donošenjem novog Zakona o šumama, a u cilju očuvanja crnogorskih šuma“, navodi se u saopštenju.

Oni očekuju da će sporazum tokom ove sedmice biti i potpisan od ministra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS