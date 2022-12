Formiran Odbor za PR i marketing AMM

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor za PR i marketing Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) održao je konstitutivnu sjednicu, na kojoj je za predsjednicu imenovana PR menadžerka Mtel-a, Ana Martinović, a za zamjenika Nemanja Boljević iz Službe za odnose sa javnošću Crnogorske komercijalne banke.

Asocijacija je, kako je objašnjeno, okupila PR i marketing zajednicu, jer su komunikacije i dobar PR i marketing od izuzetnog značaja za uspjeh u poslovanju, ali i drugim oblastima.

Za članice i članove Odbora imenovani su i rukovodilac Sektora za korporativne komunikacije u Elektroprivredi (EPCG), Tomaš Damjanović, ekspert za komunikacije u kompaniji One, Tina Raičević, menadžer korporativnihkomunikacija u Telekomu, Matija Otašević, direktorica marketinga Vijesti, Sanja Bracanović, ekspert ta korporativne komunikacije u Addiko banci, Nataša Milović, šef službe za PR i marketing u Sava osiguranju, Valentina Kasalica, PR menadžerke CGES-a i hotela Ramada, Nada Pavićević i Ivana Gajović, šef za PR i komunikacije u Glosariju, Maja Krstajić Radoman, PR menadžerka za digitalni marketing u Hotelskoj grupi Budvanska rivijera, Dušica Vugdelić, direktorica za PR i marketing u Novom Volvoxu, Slađana Radović, marketing menadžer u Cerovu, Đurđina Cvetković, dekanica Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran, Marija Janković, izvršna direktorica PR Centra, Milena Kalezić, PR menadžer HTP Budvanska rivijera, Jelena Kaluđerović i asistent izvršnog direktora u Business Universal Media, Marija Mijušković.

Za sekretara Odbora imenovana je Katarina Savković, šefica kancelarije AMM-a.

Predsjednik AMM-a, Budimir Raičković, kazao je da su ponosni što su formiranjem Odbora skrenuli pažnju na značaj PR, marketinga i komunikacije za poslovanje i rezultate na svim poljima, kao i što su značajne crnogorske kompanije iz oblasti bankarstva, telekomunikacije, građevinarstva, medija i energetike, predlaganjem svojih kandidata, u AMM-u prepoznali kvalitetnog partnera i dali podstrek i podršku za dalji rad i aktivnosti.

Predsjednica Odbora, Ana Martinović, zahvalila se svima na podršci i spremnosti da zajedno doprinesu boljem razumijevanju značaja pomenute struke, unaprjeđenju odnosa s medijima i javnostima, ali i da svojim znanjem i iskustvom pomognu kroz razne aktivnosti unapređenju komunikacija u svim oblastima društva.

Ona je dodala da su svjesni da bez uspješnog komuniciranja nema ni uspješnog poslovanja, kako u Vladinom, tako i u nevladinom sektoru i preduzećima, kao i da su radom Odbora spremni da pomognu otvorenijem i boljem crnogorskom društvu.

Izvršna direktorica AMM-a, Anđela Radosavović, rekla je da takav odziv i podrška struke iz oblasti PR i marketinga daje mogućost da se kroz rad Odbora afirmiše ne samo struka, već i ukupni napori AMM-a, kao i da će Asocijacija sa svim svojim kapacitetima dati puni doprinos aktivnostima koje Odbor bude sprovodio.

