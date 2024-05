Fond za inovacije otvorio pozive za grantove ukupne vrijednosti 1,6 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije je, u cilju jačanja kapaciteta crnogorskog inovacionog ekosistema i promocije inovacione kulture, objavio pet programa podrške, ukupne vrijednosti 1,6 miliona EUR.

„Programi podrške su namijenjeni start up timovima, mikro, malim i srednjim preduzećima, istraživačkim organizacijama, pronalazačima i inovatorima, nudeći im finansijsku i mentorsku podršku za razvoj inovativnih ideja i projekata“, navodi se u saopštenju Fonda.

Programska linija koja se odnosi na kolaborativne grantove za inovacije, sa budžetom od milion EUR, podstiče saradnju između mikro, malih i srednjih preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija.

„Fokus je na projektima koji doprinose razvoju novih proizvoda, usluga, tehnologija ili procesa, a mogući iznos granta Fonda je od 50 hiljada EUR do 200 hiljada EUR po projektu“, precizirali su iz Fonda.

Cilj programa podrške ranoj fazi razvoja start up-ova, sa budžetom od 350 hiljada EUR, je unapređenje start up zajednice u Crnoj Gori kroz podršku rastu i razvoju postojećih i novih start up preduzeća.

„Na program se mogu prijaviti timovi ili postojeća start up preduzeća, koji razvijaju rješenja sa visokim potencijalom rasta na tržištu. Grant Fonda vrijednosti do 35 hiljada EUR po projektu im omogućava ne samo finansijsku, već i mentorsku podršku, koja je izuzetno značajna u ovoj fazi razvoja“, rekli su iz Fonda.

Program realizacije edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije, sa budžetom od 150 hiljada EUR, ima za cilj ostvarenje kontinuiranog doprinosa rastu konkurentnosti Crne Gore i izgradnji ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju kroz angažovanje istaknutih profesionalaca, naučnika, inovatora i/ili preduzetnika iz zemlje i inostranstva, koji bi u strukturiranom obliku, kroz obuke u trajanju do šest mjeseci, mogli da doprinesu unapređenju znanja i vještina mladih ljudi – učenika, studenata, mladih istraživača i profesionalaca.

Maksimalni iznos podrške je deset hiljada EUR po prijavi.

Programska linija koja se tiče podsticanja inovacione kulture, sa budžetom od 80 hiljada EUR, nudi do osam hiljada EUR po prijavi za organizaciju događaja, takmičenja inovativnih ideja, hakatona i drugih aktivnosti usmjerenih na razvoj kreativnosti i inovativnosti koje aktivno promovišu inovacionu kulturu.

Kroz programsku liniju koja se odnosi na vaučere za zaštitu i razvoj pronalazaka, sa fondom od 20 hiljada EUR, Fond dodjeljuje vaučere za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska u zemlji i inostranstvu

(EPO/WIPO).

Ključni cilj ove programske linije jeste podsticanje konkurentnosti preduzeća u Crnoj Gori, kroz zaštitu intelektualne svojine u zemlji ili inostranstvu, kao i pojedinaca koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači ili inovatori) da zaštite svoj pronalazak patentom, kako bi pristupili daljem ispitivanju pronalaska, poput ispitivanja u laboratorijskim uslovima, izradi prototipa i daljim fazama razvoja pronalaska koji vode eventualnoj komercijalizaciji i plasmanu na domaće ili međunarodno tržište.

Izvršna direktorica Fonda za inovacije, Bojana Femić-Radosavović, kazala je da u svijetu koji se neprestano mijenja, inovacije postaju temelj na kojem gradimo održivu i prosperitetnu budućnost.

„Fond za inovacije želi da osnaži i inspiriše sve one koji teže inovativnoj budućnosti i stvaranju novih vrijednosti. S tim ciljem objavljujemo pet programa podrške, dizajniranih da podstaknu inovativnost i konkurentnost crnogorske privrede, pružajući finansijsku podršku i resurse za razvoj inovativnih projekata, proizvoda i usluga“, rekla je Femić-Radosavović.

Javni pozivi i neophodna dokumentacija za prijavu dostupni su na sajtu www.fondzainovacije.me, dok se prijavljivanje obavlja preko portala www.programifonda.me.

Fond za inovacije organizovaće info dane i online informativne sesije za potencijalne aplikante, sa

ciljem detaljnijeg upoznavanja sa mogućnostima koje ovi javni pozivi nude.

Info dani će biti održani u više gradova, dok će se online sesije održavati svake srijede preko Zoom aplikacije čiji će link biti objavljen na sajtu i društvenim mrežama Fonda.

U Fondu za inovacije vjeruju da svaka inovacija donosi korak naprijed ka prosperitetu i razvoju zajednice.

