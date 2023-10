Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Izložba Flora i fauna na novčanicama svijeta, iz zbirke Muzeja novca Centralne banke (CBCG), otvorena je danas na Cetinju.

„Izložba Flora i fauna na novčanicama svijeta nas kroz više od 80 prikazanih novčanica sa pet kontinenata vodi na putovanje kroz prirodna bogatstva planete Zemlje. Ova zbirka Muzeja novca CBCG kroz svoje motive otkriva svjetsko prirodno nasljeđe, a svaka od novčanica je ujedno i ogledalo kulture i prirode zemlje iz koje potiče“, navodi se u saopštenju vrhovne monetarne institucije.

Kroz prikazanu zbirku, kako su dodali, moguće je zaviriti u čudesne ekosisteme i divlji svijet pet kontinenata, otkrivajući priče o biljkama i životinjama koje ih nastanjuju.

Izlaganjem zbirke novčanica sa motivima flore i faune, Muzej novca nastoji da podigne svijest o važnosti očuvanja naše planete i njene biološke raznolikosti.

Otvarajući izložbu, izvršni direktor CBCG, Radoica Luburić, kazao je da uključivanje motiva flore i faune na novčanicama najčešće zavisi od kulturnog i istorijskog nasljeđa zemlje, a naročito njenog nivoa svijesti o značaju prirode koja je jača od svakoga i sa kojom sve počinje i sve završava.

“Čuvanjem prirode najbolje čuvamo i sami sebe, a naša sudbina je neodvojivo povezana s budućnošću flore i faune. Svijest o ključnom značaju flore i faune za očuvanje prirode i opstanak samog čovjeka, može se podizati na razne načine, a jedan od njih, i to veoma važan, jeste i njihovo promovisanje putem novčanica“, kazao je Luburić.

Otvaranje izložbe uvod je u Nedjelju štednje, najdugotrajniju društveno odgovornu kampanju u Crnoj Gori, koju CBCG, zajedno sa poslovnim bankama, sporovodi 20. put zaredom.

Izložba će biti otvorena do 31. decembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS