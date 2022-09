Finansijski rezultati Glavnog grada najbolji u istoriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijski rezultati Glavnog grada za prvih osam mjeseci najbolji su u istoriji, saopštio je gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković.

On je na svom Twitter nalogu naveo da je realizacija, odnosno prihodi budžeta, iznad 80 odsto godišnjeg plana.

Prihodi su iznosili 75,69 miliona EUR i bili su 16 miliona ili 21 odsto veći u odnosu na uporedni period.

Ulaganja u razvoj grada ove godine iznose 32,05 miliona EUR i veća su deset miliona EUR ili 30 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

“Podgorica u punom trku”, napisao je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS