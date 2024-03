Filipović: Miks zaduženja na ino i domaćem tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je pri emitovanju obveznica trebalo da ide na miks zaduživanja na stranom i domaćem finansijskom tržištu, smatra ekonomski analitičar Oleg Filipović, koji procjenjuje da će kamatne stope padati i da nije trebalo odmah povući 750 miliona USD.

On je dodao da je tokom godine trebalo emitovati obveznice u manjim iznosima.

“Mislim da je preuranjeno zaduživanje u ovom iznosu. Mogli smo da do kraja godine povlačimo 100, 200 ili 300 miliona, kako nam dospijevaju postojeće obaveze, a mislim da nam je negdje u oktobru, novembru zadnja obaveza za jedan od tih postojećih kredita koje moramo vraćati”, rekao je Filipović Pobjedi.

Problematično mu je i to što Vlada nije odlučila da se za dio nedostajućih sredstava zaduži na domaćem tržištu.

“Da su emitovali obveznice na domaćem tržištu omogućili bi našim građanima da ih kupe po kamati od 5,88 odsto ili čak pet odsto”, rekao je Filipović i podsjetio da se u crnogorskim bankama nalaze depoziti od pet milijardi EUR.

Crna Gora se u srijedu emitovanjem državnih obveznica na Londonskoj berzi zadužila 750 miliona USD, odnosno za 687 miliona EUR, na sedam godina.

Da bi se država zaštitila od valutnog rizika i omogućilo vraćanje duga u eurima ugovoren je hedžing aranžman na tri i po godine, pa će zajam biti vraćan po kamatnoj stopi od 5,88 odsto, što će poreske obveznike koštati 35 do 40 miliona EUR godišnje.

Potražnja za obveznicama je dostigla 4,7 milijardi dolara.

Država ove godine treba da vrati 518,72 miliona EUR glavnice i 138 miliona kamate ranijih kredita i prva obaveza stiže na naplatu u aprilu.

“Smatram da su se odlučili na privlačenje investitora sa pretežno anglosaksonskog tržišta i zato što su kasnije projektovali da kroz SWAP aranžman obezbijede manju kamatnu stopu u eurima, u odnosu na onu koju bi dobili da su išli direktnim emitovanjem obveznica u eurima”, naveo je Filipović.

On je dodao da Londonska berza ima restriktivne zakone i da smatra da je sa te strane sve bilo u redu.

“Što se SWAP aranžmana tiče moramo da vidimo sa kim je napravljen, ali je jako bitan period na koji je ugovoren. Uvijek postoji mogućnost njegovog obnavljanja, ali to zavisi od njihovih interesa i procjena kako će se kretati kurs dolara i eura”, naveo je Filipović.

Premijer Milojko Spajić poručio je u četvrtak da nijedan euro iz emisije obveznica neće biti potrošen na tekuću potrošnju, već za otplatu starih kredita i najavio da će dug po bruto domaćem proizvodu (BDP) ostati praktično isti ili će se smanjivati.

Do kraja 2027. godine treba da vratimo 3,04 milijarde EUR starog duga i to naredne godine 969 miliona EUR, 2026. godine 476,66 miliona, a 2027. godine 955,53 miliona.

Prema preliminarnim podacima, na kraju prošle godine, ukupan javni dug iznosi 4,12 milijarde EUR, odnosno 62,28 odsto BDP-a, a uključujući depozite Ministarstva finansija 3,99 milijardi, odnosno 60,24 odsto BDP-a.

