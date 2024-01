Evidentno unapređenje željezničkog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U oblasti željezničkog saobraćaja postignuti su bolji rezultati u odnosu na raniji period, a evidentno je unaprijeđenje tog, veoma važnog sektora za ekonomski razvoj Crne Gore, saopštila je bivša državna sekretarka Ministarstva kapitalnih investicija, Dajana Perković.

Ona je posebno istakla dva velika projekta Ministarstva kapitalnih investicija.

“Prvi, koji je rezultat izvanredne saradnje Evropske komisije i Ministarstva kapitalnih investicija, odnosi se na nedavno odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 112,6 miliona EUR za rekonstrukciju željezničke dionice Bar-Golubovci, duge 39,6 kilometara. To je najveći grant koji je ikada dodijeljen Crnoj Gori, kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan”, rekla je Perković agenciji Mina-business.

Odobrena aplikacija, kako je precizirala, predstavlja nastavak aktivnosti koje je Ministarstvo sprovodilo za podsticanje koridorskog razvoja od Bara, preko granice sa Srbijom, do Beograda i dalje mreže Trans-evropskih koridora. Na taj način Crna Gora će postati atraktivnija za saobraćajne tokove i bolje pozicionirana na saobraćajnom tržištu.

Takođe, konačno su se stekli uslovi za modernizaciju željezničkog prevoza, što će doprinijeti poboljšanju kvaliteta prevoza putnika.

“Sa posebnim zadovoljstvom želim da najavim da će za dvije godine Željeznički prevoz raspolagati sa novim vozovima. Naime, Agencija za zaštitu konkurencije odobrila je aplikaciju za nabavku tri garniture novih elektromotornih vozova, posredstvom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)”, kazala je Perković.

Željeznički prevoz će za tu namjenu dobiti državne garancije od Vlade, u ukupnom iznosu od 30 miliona EUR.

“Napominjem da su CAF-ovi vozovi, koji su trenutno u upotrebi, posljednji put nabavljeni prije više od deset godina”, dodala je Perković.

Nedavno je sa Evropskom investicionom bankom (EIB) i Investicionim okvirom za Zapadni Balkan (WBIF) potpisan ugovor, vrijedan 80 miliona EUR. Ta sredstva biće iskorištena za sanaciju 20 kilometara barske pruge, 13 mostova i osam tunela kao i opremanje i modernizaciju depoa i radionica za održavanje vozova. Takođe, finansiraće se nastavak radova na dijelu pruge od stanice Trebešnica prema Baru.

“Podsjetiću da je Agencija za zaštitu konkurencije dala pozitivno mišljenje na kredite za izdavanje državnih garancija Željezničkom prevozu i kompaniji Montecargo, od pet miliona EUR. Željeznički prevoz će sredstva od dva miliona EUR iskoristiti za nabavku željezničkog materijala za potrebe urgentnog remona voznih sredstava koja se koriste za putnički saobraćaj”, rekla je Perković.

Sa druge strane, Montecargo sa tri miliona EUR planira da popravi lokomotive i vagone, a od preostalih sredstava i da nabavi neophodne serije teretnih vagona.

“Osvrnuću se i na rad nekadašnjeg rukovodstva Ministarstva kapitalnih investicija, kojim je rukovodio ministar Ervin Ibrahimović. U tom periodu je odrađen ozbiljan posao i postignuti su izvanredni rezultati u oblasti željezničkog saobraćaja, što je potvrđeno i gore pomenutim projektima, odobrenim od renomiranih evropskih partnera”, navela je Perković.

Zahvaljujući angažmanu bivših rukovodilaca ministarstava kapitalnih investicija i finansija usvojene su izmjene Kolektivnog ugovora Željezničke infrastrukture i Željezničkog prevoza, kojima su značajno povećani koeficijenti, a time i zarade za oko hiljadu zaposlenih.

“Ministarstvo kapitalnih investicija angažovalo je stručne konsultante, kroz postojeće mehanizme podrške koju Crna Gora ima od Delegacije Evropske unije. Oni su analizirali postojeće stanje željezničkog sistema i dali predloge koji će doprinijeti poboljšanju, u organizacionom i tehnološkom smislu. Analiza konsultanata je završena i predata novom rukovodstvu Ministarstva saobraćaja i pomorstva na dalje postupanje”, rekla je Perković.

U mandatu prethodne Vlade, a za period od jedne godine, intenzivno se radilo na adekvatnom modelu podrške i pokretanju raznih inicijativa.

“Uspjeli smo da realizujemo značajan broj aktivnosti za sanaciju postojećeg stanja, modernizaciju željezničkog prevoza i rekonstrukciju željezničke infrastructure”, dodala je Perković.

Budući da je, u zemljama Evropske unije, željeznica odgovorna za manje od 0,5 odsto emisija gasova sa efektom staklene bašte u vezi sa transportom, to ga čini jednim od najodrživijih oblika putničkog i teretnog saobraćaja. U tom smislu su i očekivanja da će modernizacija crnogorske željeznice donijeti velike benefite Crnoj Gori, kao budućoj članici Evropske unije.

“Očekivanja su da će nova i modernija željeznica bolje povezivati Luku Bar, povećati bezbjednost i kvalitet usluge u putničkom i teretnom saobraćaju, kao i bolje promovisati željeznicu kao zeleni vid transporta”, navela je Perković.

Ona je zaključila da vjeruje da će 44. Vlada, kao i svaka naredna, prepoznati značaj željeznice za ekonomski razvoj i prosperitet države, i nastaviti da adekvatno, domaćinski i pravično koristi evropska sredstava.

