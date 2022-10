Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran prošle sedmice je evidentirano sedam prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj prijava se odnosio na neprijavljene radnike, ali i na neizdavanje fiskalnih računa.

Građani su se žalili da zaposleni u radnji za proizvodnju torti i kolača Besame mucho u Podgorici i Dadi 5 u Beranama nijesu prijavljeni.

Evidentirane su prijave da fiskalne račune ne izdaju pekara Orex i frizerski salon u Podgorici, dok zaposleni u Top domu u Baru rade duže nego što bi trebalo, a za to nijesu adekvatno plaćeni.

Sve navedene prijave su u proceduri.

Građani su se žalili i na građevinske nepravilnosti na dvojnom objektu u mjestu Lipci, kao i na nepropisno parkiranje.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

