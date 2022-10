Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirano 35 prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj prijava i ove sedmice se odnosio na neizdavanje fiskalnih računa.

Kako je navedeno, račune ne izdaju pekare Viva i Finesa, ordinacija Dr Jovović, neimenovani kozmetički salon, Pub 084, kafe bar Atelje i Lovac, Gejming pab, Max 3, Hemp Zone Montenegro, balon za fudbal kod Trgovinske škole i katoličke crkve u Podgorici, Gradska pivnica u Mojkovcu, kafić Novi Nautiilus u Herceg Novom, mehaničarska radnja u Bijelom Polju, picerija Prava stvar u Danilovgradu i Dom zdravlja u Tivtu.

Evidentirane su i prijave da STP Company u Podgorici i apartmani Krgušić u Tivtu ne prijavljuju zaposlene, Good Food u Budvi prodaje hranu sumnjivog porijekla, Security Montenegro u Podgorici radi na crno, Veritas u Bijelom Polju ne uvažava garanciju za prodati proizvod, kao i da Opština Berane zaključuje veliki broj ugovora o radu za radna mjesta koja su sistematizovana.

Građani su se žalili i na nelegalno izdavanje soba strancima u Podgorici, buku i glasnu muziku u kafićima Đir i Sangria u Herceg Novom, različite cijene proizvoda na rafovima i kasi u marketu Voli u Bijelom Polju, kao i da Akademija Best Montenegro iz Podgorice obavlja obuke bez licence Ministarstva prosvjete.

Građani su se žalili i na nepoštovanje uredbe Vlade o prodaji peleta kod proizvođača, preduzeća Pelengić iz Bijelog Polja, po cijeni od 269 EUR, već za 320 EUR po toni, kao i na konzumiranje duvanskih proizvoda u ugostiteljskom objektu.

Sve prijave su, kako je objašnjeno, u proceduri.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

