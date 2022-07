Evidentirane četiri prijave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice su evidentirane četiri pritužbe, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Evidentirana je pritužba da Kino caffe u Ulcinju bez dozvole organizuje koncert na sred ulice, dok radnice u objektu za prodaju suhomesnatih proizvoda na zelenoj pijaci u Budvi rade na crno. Građani su se žalili i na ponašanje stanara u iznajmljenim apartmanima u Budvi.

U odgovorima na sve tri prijave objašnjeno je da one nijesu u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove.

Građani su se žalili i na nelegalnu naplatu parkinga u Baru, kod restorana Vongola.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS