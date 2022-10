Euro ojačao prema dolaru

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice oslabio prema korpi valuta, pri čemu se kurs eura odmakao od najnižeg nivoa u 20 godina, jer bi zbog visoke inflacije Evropska centralna banka (ECB) ponovno mogla agresivno da poveća kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je 0,7 odsto na 112,17 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti skliznuo 1,15 odsto, pa je cijena eura dostigla 0,9802 USD, prenosi Hina.

No, kurs dolara ojačao je prema japanskoj valuti, jedan odsto na 144,75 jena (JPY).

Nakon dvije sedmice snažnog rasta, vrijednost dolara prema korpi valuta ove sedmice je pala. No, na njenom početku nije izgledalo da će se situacija razvijati u tom smjeru.

Naime, dolarov indeks probio se, prvi put nakon 20 godina, iznad 114 bodova, što je uglavnom bila posljedica slabosti britanske valute.

U ponedjeljak je kurs funte potonuo na rekordno niskih 1,0327 USD, jer je ekonomski plan nove Vlade na tržištu izazvao strahove o prenapregnutosti britanskih javnih finansija.

Naime, nova Vlada najavila je smanjenje poreza i podsticaje za investicije, kako bi podržala ekonomiju, što bi finansirala najvećim zaduženjem od 1972. godine.

No, kritičari smatraju da će te ekonomske mjere koristiti bogatima, a da će javni dug snažno porasti u vrijeme rasta kamatnih stopa.

Naime, sedmicu prije, britanska centralna banka povećala je kamate za 0,5 procentnih poena, već sedmu sjednicu zaredom, poručivši da je privreda vjerovatno već u recesiji.

Ipak, u drugoj polovini sedmice funta se oporavila, zahvaljujući intervencijama centralne banke na tržištu obveznica kako bi stabilizovala prinose, kao i porukama da će učiniti što treba kako bi stabilizovala kurs.

Zahvaljujući tome, kurs funte vratio se do kraja sedmice iznad vrijednosti od 1,11 USD.

Slično se razvijala i situacija s eurom. Najviše zbog turbulencija britanske valute, cijena eura potonula je početkom sedmice na samo 0,9528 USD, novu najnižu vrijednost u 20 godina.

No, kasnije je euro nadoknadio sve gubitke i na sedmičnom nivou ojačao prema američkoj valuti.

Uspon eura zahvaljuje se očekivanjima da će ECB na sjednici u oktobru ponovno povećati ključne kamate za 0,75 procentnih poena, jer inflacija u eurozoni ne popušta.

Prvo je na to ukazao podatak da je u Njemačkoj u septembru inflacija skočila na 10,9 odsto, najvišu vrijednost od 1996. godine i znatno više nego što se očekivalo.

Potom je u petak objavljeno da je inflacija u eurozoni u septembru dostigla deset odsto, novu rekordnu vrijednost od kada taj blok postoji.

No, osim ECB-a, i američka centralna banka će vjerovatno nastaviti agresivno povećanje kamatnih stopa, pa ostaje za vidjeti kako će se situacija razvijati narednih sedmica.

Dolar u ovoj godini ojačao 17 posto

Od početka godine, dolar je u odnosu na korpu valuta ojačao oko 17 odsto, pa je na putu najvećeg godišnjeg dobitka barem od 1970-ih godina.

(kraj) jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS