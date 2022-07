Euro na najnižem nivou u istoriji u odnosu na dolar

London, (MINA-BUSINESS) – Euro je ove sedmice pao u odnosu na dolar na najniži nivo u posljednjih 20 godina i približio se paritetu sa “zelenom novčanicom”.

U srijedu veče eurom se trgovalo za 1,0165 USD, prije nego se u četvrtak ujutro oporavio na malo više od 1,02 USD.

Zajednička valuta eurozone je u konstantnom padu, jer su se povećali strahovi od moguće recesije zbog energetske nesigurnosti i prijetnje da Rusija dodatno ograniči isporuke gasa u Evropsku uniju (EU), prenosi Klix.ba.

Izgledi ekonomskog usporavanja u Evropi bacaju sumnju da li će Evropska centralna banka (ECB) moći dovoljno da pooštri monetarnu politiku da ograniči rekordnu inflaciju.

Deutsche bank je istakla da su problemi Evrope veći od moguće nestašice gasa, istaknuvši francuske probleme sa proizvodnjom električne energije.

Ekonomski analitičar George Saravelos sugerisao je da bi pad mogao biti i još ekstremniji, jer američka privreda ulazi u tehničku recesiju, što će dodatno produbiti pritisak na razmjenu eura i dolara.

