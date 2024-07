Erste banka četvrti uzastopni put nagrađena certifikatom Employer Partner

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka je četvrti put uzastopno nagrađena Employer Partner certifikatom za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima, koji dodjeljuje renomirana grupacija specijalizovana za savjetovanje u ljudskim resursima, Selectio Grupa.

Najbolje rezultate Erste banka je ostvarila u procesima strategije zapošljavanja, uvođenja u posao, agenta promjene, dobrobiti i raznolikosti, jednakosti i inkluzije.

“Najveći napredak u odnosu na godinu ranije, ostvaren je u oblastima uvođenja i razvoja, kao i zadržavanja i dobrobiti zaposlenih”, navodi se u saopštenju.

Erste banka je povećala ulaganja u edukaciju zaposlenih, svi zaposleni imaju tačno definisane individualne razvojne planove, pa je indeks zadovoljstva zaposlenih mogućnostima učenja visokih 95 odsto. Uz to, zaposlenima su na raspolaganju razni novčani i nenovčani benefiti, inicijative za brigu o zdravlju, kao i fleksibilni radni aranžmani.

Certifikat Employer Partner je uručen predsjedniku Upravnog odbora Erste banke, Aleksi Lukiću i direktorici Službe ljudskih resursa, Tatjani Keković.

Voditeljka projekta Employer Partner, Lara Šubić Šuša, kazala je da su, pored sjajnih rezultata ostvarenih u ovogodišnjoj certifikaciji, na više procesa primijetili važne iskorake na kojima banka već sada radi.

“Oni će sigurno biti nagrađeni u idućem certifikacionom procesu ako nastave u smjeru u kojem su krenuli, što je i bit godišnje obnove certifikata koja iziskuje ponovno zadovoljenje visokih standarda i kontinuirani napredak na putu zadovoljenja potreba zaposlenih i posljedično, poboljšanja poslovnih rezultata kompanije”, navela je Šubić Šuša.

Prema njenim riječima, u kontekstu izazovne transformacije koju su prolazili, transparentnost i dobrobit zaposlenih ostali su u glavnom fokusu, što se odrazilo i u vidu značajnog povećanja rezultata certifikovanja.

“Cijeli tim na to uistinu može biti ponosan“, kazala je Šubić Šuša.

Kako bi zadovoljila sve uslove za postizanje certifikata Employer Partner, Erste banka je morala da prođe detaljnu evaluaciju upravljanja ljudskim resursima koja ocjenjuje iskustvo zaposlenih u sedam ključnih etapa employee lifecyclea i 30 ključnih HR tema.

“Ovakva evaluacija sistema upravljanja ljudskim resursima je jedina koja istovremeno uzima u obzir dvije perspektive – perspektivu poslodavca i perspektivu zaposlenih. Employer Partner metodologijom pokriveni su svi aspekti HR funkcije u organizaciji, a reviziju metodologije Selectio HR stručnjaci redovno rade imajući na umu trenutne HR prakse u regionu, najbolje prakse i nove trendove tržišta rada”, navodi se u saopštenju.

Direktorica Službe ljudskih resursa u Erste banci, Tatjana Keković, kazala je da su ponosni što su već četvrtu godinu zaredom nosilac certifikata Poslodavac partner.

“To podrazumijeva kontinuirano ostvarivanje visokih standarda u upravljanju ljudskim resursima i njihovo unapređivanje iz godine u godinu, kao i primjenjivanje najboljih praksi na tržištu. Ove godine smo u mnogim oblastima napravili značajan pomak, a u ostalim zadržali dobar rezultat. Posebno bih istakla raznolikost, brigu o zaposlenima i njihovom finansijskom zdravlju, na čemu ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu“, rekla je Keković.

Nezavisni certifikacioni tim je veoma visoko ocijenio prakse Erste banke u oblastima privlačenja i zaposlenja, transformacije i rasta, kao i HR strateškog savjetovanja, gdje pokazuje snažnu povezanost uspješnih HR praksi i uspješnog poslovanja kompanije.

Employer Partner projekat je ubrzao uvođenje poželjnih HR praksi u regionu. Tokom 18 godina, kroz projekat je sprovedeno 20 hiljada evaluacija HR sistema zbog čega certifikacioni tim danas ima dubinski uvid u sve tipove organizacija. Svake godine za certifikat se prijavljuje stotinjak organizacija čime se kontinuirano transformiše više od 100 HR sistema na čak deset tržišta.

