EPCG traži detaljnu informaciju o razlozima rezrješenja Saveljić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) zatražio je od Odbora direktora Solar gradnje detaljnu informaciju o razlozima razrješenja doskorašnje izvršne direktorice te kompanije Valerije Saveljić.

Odbor direktora EPCG odluku da se od Odbora direktora Solar gradnje traži ta informacija donio je na današnjoj vanrednoj sjednici u Nikšiću.

“Povodom inicijative Ministarstva energetike u vezi sa smjenom Odbora direktora Solar Gradnje, Odbor direktora EPCG je, na 11. vanrednoj sjednici, danas u Nikšiću, donio odluku kojom se od Odbora direktora Solar Gradnje traži detaljna informacija o razlozima razrešenja Saveljić”, saopšteno je iz EPCG.

Kako se navodi, detaljna informacija odnosi se na kompletnu dokumentaciju u vezi sa predmetnim slučajem – predlog za razrešenje, odluka o razrešenju, zapisnik sa sjednice i ugovor o radu.

“Cijeneći činjenicu da se energetski sektor može unapređivati isključivo kroz saradnju svih relevantnih faktora, Odbor direktora EPCG će, po dobijanju odgovora od nadležnog organa Solar Gradnje, dalje korake u vezi sa ovim pitanjem preduzimati uz adekvatnu komunikaciju sa Ministarstvom energetike i podrazumijevajuće blagovremeno informisanje javnosti”, navodi se u saopštenju.

