EPCG što prije da preuzme Željezaru

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici radnika nikšićke Željezare pozvali su Vladu i Elektroprivredu (EPCG) da što prije završe pregovore sa Turcima i fabriku preuzmu do 26. septembra.

Oni su, sa protestnog skupa za spas preduzeća u Nikšiću, pozvali Vladu da kupovinu akcija fabrike uvrsti u rebalans budžeta i poručili da su spremni da daju svoje živote da bi se vratili na radna mjesta, prenosi portal RTCG.

Predsjednik Sindikata Ivan Vujović, na skupu je kazao je da su generacije njegove porodice radile u Željezari i turskom investitoru poručio da im “neće proći ono što su naumili”.

“Neće im proći zbog naše koleginice koja je dala otkaz da ne bi uplatila ove mizerne otpremnine. Neće im proći zbog ovih radnika koji su spremni da daju svoje živote da bi se vratili na svoja radna mjesta. I treba da znaju da će se vratiti, ali ne u Tosčelik Nikšić, već u Željezaru Nikšić, što je jedino ispravno”, poručio je Vujović.

On je pozvao EPCG da do 26. septembra preuzme fabriku.

“Pozivamo ih da pregovore sa Turcima što prije završe, a EPCG da do 26. septembra završi papirologiju i sve oko kolektivnog ugovora. Pozivamo Vladu da kupovinu akcija uvrsti u rebalans budžeta, a poslanike u Skupštini da pokažu odgovornost prema građanima i radnicima i da izglasaju taj rebalans, jer do sad nijesu pokazali da su odgovorni”, zaključio je Vujović.

Sindikat je ranije pozvao sve bivše radnike nekadašnjeg industrijskog giganta, ali i svih “oronulih preduzeća” iz Nikšića, kao i sugrađane da im se pridruže i da zajedno poruče da ne daju Željezaru.

Poziv su uputili i predsjednicima države, Vlade i Skupštine, predsjednicima Opštine i Skupštine Opštine Nikšić, kao i predsjednicima klubova svih političkih partija.

Radnici Željezare već tri mjeseca protestuju zbog najave poslodavca da će 1. septembra njih 229 ostati bez posla, a da će zadržati samo 25 zaposlenih.

