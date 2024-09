EPCG Solar gradnja obilježila tri godine od osnivanja

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – EPCG Solar gradnja je firma koja ima budućnost i jedno je od rijetkih državnih preduzeća koje zaista radi i privređuje, saopštio je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović.

On je na svečanoj sjednici u Nikšićkom pozorištu, organizovanoj povodom tri godine od osnivanja EPCG Solar gradnje, kazao da je ta kompanija od nemjerljivog značaja za razvoj energetskog sektora u Crnoj Gori.

Kako je saošteno iz kompanije, Đukanović je poručio i da su obnovljivi izvori energije budućnost i da je potrebno ugraditi na stotine megavata, jer za to ima potencijala.

“Osim sprovođenja projekata Solari, plan je da se ugradnja solarnih panela nastavi u još većem obimu, u okviru projekata kao što su solarna elektrana Velje Brdo snage 200 megavata (MW) i projekat izgradnje plutajuće solarne elektrane (SE) na Slanom jezeru snage 40 MW. EPCG je u narednoj godini planirala pokretanje novih projekata na čijoj dokumentaciji se aktivno radi, SE Krupac Ozrinići i Kapino polje, a za njihovu realizaciju Solar gradnja će biti od ključne važnosti”, saopštio je Đukanović.

Da je Solar gradnja zamajac ekonomskog razvoja u Nikšiću, poručio je i predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, koji je otvorio svečanu sjednicu.

“Solar gradnja je danas za Nikšić ono što su nekada bila velika uspješna preduzeća, poput Boksita i Željezare. Vjerujem da će ova firma u budućnosti biti nosilac privrednog razvoja ovog grada i države”, kazao je Kovačević.

Predsjednica Odbora direktora EPCG Solar gradnje, Marina Jočić, saopštila je da i dalje očekuje predani rad i zalaganje zaposlenih, od čega zavisi i napredak firme i njihov bolji status.

“Vjerujem da ova firma u budućnosti može da bude jedna od najuspješnijih u Crnoj Gori i da ćemo biti u mogućnosti da zaposlenima pružimo više u pogledu poboljšanja standarda – povećanja zarada i rješavanja stambenih pitanja”, kazala je Jočić.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora u EPCG Solar gradnji, Milutin Marojević, čestitao je zaposlenima dan firme, poručivši da je poslovanje Solar gradnje neraskidivo povezano za matičnom kompanijom.

“Ne smijem zaboraviti da pomenem rukovodstvo i kolege iz EPCG, naše matične kompanije, koja je i osnovala Solar gradnju, i da se zahvalim na nesebičnoj podršci od prvog dana. Kao kćerka firma EPCG, dio smo novog, velikog investicionog ciklusa i razvoja novih, zelenih izvora energije. Nema ni najmanje sumnje da su obnovljivi izvori budućnost energetike i siguran sam da smo u pravom trenutku krenuli u pravom smjeru”, poručio je Marojević.

