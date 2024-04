EPCG: Odličan poslovni rezultat u prošloj godini

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je u prošloj godini ostvarila poslovni rezultat, prije oporezivanja, u iznosu od 65,87 miliona EUR.

“Neto rezultat EPCG za prošlu godinu, nakon oporezivanja, iznosi 52,41 milion EUR”, navodi se u saopštenju kompanije.

Iz EPCG su objasnili da je u toku proces revizije finansijskih iskaza kompanije i da tokom narednih nekoliko sedmica očekuju nacrt misljenja, o čemu će blagovremeno obavijestiti javnost.

