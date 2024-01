EPCG novom politikom popusta spriječila uvećanje računa

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je novom politikom popusta spriječila uvećanje računa, koje građani neće osjetiti, saopšteno je iz te elektroenergetske kompanije.

Iz EPCG su rekli da osjećaju potrebu da se oglase povodom netačnih i zlonamjernih navoda koji su navedeni u saopštenju Demokratske partije socijalista (DPS).

“Premda nijesmo iznenađeni činjenicom da našu firmu napadaju predstavnici strukture koji, za tri decenije upravljanja, nijesu izgradili niti jedan novi proizvodni objekat (nula kilovata (kW) za četiri decenije), a nanijela je mnogo štete i građanima pojedinačno i privredi generalno, primjećujemo postojanje koordinacije između netačnih navoda koje je, nedavno, iznijela J. R. u autorskom tekstu u Pobjedi i istupa DPS-a, pa smo stoga dužni da, radi crnogorske javnosti, predočimo nekoliko činjenica”, navodi se u reagovanju EPCG.

Iz EPCG su rekli da nije tačan navod DPS-a da će građani osjetiti povećanje cijene električne energije počev od januara, jer je, odlukom Odbora direktora EPCG, usvojena nova politika popusta, koja obuhvata 18,5 odsto za članove zlatnog tima čija je mjesečna potrošnja ispod 500 kilovat sati (kWh), 10,5 odsto za ostale redovne platiše čija je mjesečna potrošnja ispod 500 kWh i 5,5 odsto za sve redovne platiše, nezavisno od potrošnje, kojom se anulira odluka Regulatorne agencije da poveća cijenu mrežnih usluga.

“Razumijemo da je DPS-u ovo promaklo, jer teško prihvataju to što se novo poslovodstvo brine za standard krajnjih kupaca, odnosno građana Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Iz EPCG su naveli da nije tačan navod DPS-a da je na računu „nula“, kad je samo na računu EPCG blizu 60 miliona EUR, s tim što u januaru, usljed naplate električne energije koja je prodata u decembru, očekuju preko 70 miliona EUR.

“Opet, nijesmo ni začuđeni, jer nije realno očekivanje da tačnim podacima barataju oni koji nijesu umjeli da rukovode našom kompanijom”, rekli su iz EPCG.

Nije, kako su kazali, tačna ocjena DPS-a o tome da se loše rukovodi firmom. O poslovnim rezultatima najbolje govori činjenica da se, u posljednje tri godine, otkako je na čelu EPCG novo poslovodstvo, dva puta obara rekord u pogledu poslovnog rezultata.

“O sumnjama koje iznose DPS i bilteni pod njihovom kontrolom najbolje govori činjenica da sve veći broj njima bliskih osoba završava na listi zvijezda SKY aplikacije, tako da ćete dozvoliti da izrazimo sumnju u njihove namjere”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su saopštili da nijesu tačni ni navodi DPS-a u vezi sa kompanijama EPCG-Solar-Gradnja i EPCG-Željezara, jer i te firme i projekti koje one pokreću pokazuju značajan rast i interesovanje kredibilnih partnera.

“Pride, imovina Željezare, koja vrijedi preko 50 miliona EUR, kupljena je za 20 miliona EUR, pa ne očekujemo da tako nešto razumije DPS, čiji stručnjaci za tri decenije nijesu bili kadri da otvore niti jedan novi proizvodni objekat, a nijesu baš bili prepoznati ni po domaćinskom poslovanju”, navodi se u saopštenju.

Nije, kako su precizirali, tačan iskaz DPS-a da su povećani gubici na distributivnoj mreži. Štaviše, oni se smanjuju iz godine u godinu, pa su sa 12,39 odsto u 2021. smanjeni na 11,62 odsto u 2022. godini, a tokom prvih 11 mjeseci prošle godine iznose 10,61 odsto.

“Dobrim poslovnim odlukama, zaštitili smo i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), ali i krajnje kupce, jer smo novom politikom popusta praktično neutralisali posljedice odluka Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) o povećanju regulatorno dozvoljenog prihoda za CEDIS”, dodaje se u saopštenju.

Iz EPCG su naveli da nije tačno ni da se izvozom kamufliraju loše poslovne odluke, nego je berzansko poslovanje jedan od temelja tržišne orijentacije svake firme, pa i EPCG.

“Veća proizvodnja u prošloj godini nam je omogućila da saldo uvoz/izvoz bude pozitivan i na rekordnom nivou kada je u pitanju finansijsko vrednovanje ove energije. Ostvareni uvoz iznosio je 436,3 GWh vrijednosti 61,5 miliona EUR, a izvoz 1,33 hiljade GWh vrijednosti 182,4 miliona EUR”, precizira se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da nije tačno ni da su zarade zaposlenih prenaduvane, jer ti troškovi iznose oko osam odsto ukupnih poslovnih rashoda, što je mnogo manje nego u regionalnim i evropskim kompanijama tog nivoa, a povećanje u apsolutnim brojkama je, kao i u drugim kompanijama u Crnoj Gori, u značajnoj mjeri, uslovljeno i opštim povećanjem u sklopu projekta ES ‘1.

“Ne očekujemo ni da ovako nešto razumiju u strukturi kojoj je strančarenje bilo važnije od privrednog interesa Crne Gore”, dodali su iz EPCG.

Iz EPCG su saopštili da je tačno da je DPS, dok je upravljao privrednim sistemom Crne Gore, oštetio građane naše zemlje tako što je, između ostalog, povlašćenim proizvođačima isporučio 250 miliona EUR novca svih građana, od čega je 150 miliona EUR čisti profit.

“Tačno je da je DPS, dok je upravljao privrednim sistemom Crne Gore, vršio privatizaciju EPCG uz aktivno učešće Prve banke, a potom, kroz subordinisani kredit, izvršio dokapitalizaciju te iste banke”, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, tačno je i da je DPS, dok je upravljao privrednim sistemom Crne Gore, načinio štetu u domenu ugljen dioksid (CO2) kredita, privatizaciju Rudnika uglja Pljevlja (RUP) uz nagradu rođacima bivših funkcionera, a pamtimo i to da je doveo Montenegrobonus u nezavidan položaj, kao što je i određivao diskutabilne otkupne cijene električne energije za VE Krnovo i Možura.

“Tačno je da je DPS, očigledno, zabrinut zbog toga što će se, do kraja ove godine, instalirati preko 150 MW novih izvora, što je tačno za 150 MW više od onoga što su oni izgradili za 30 godina. Razumijemo da im smeta to što više nema povlašćenih pojedinaca i grupa, kao što nam je jasno da još ne mogu da se pomire sa tim”, rekli su iz EPCG.

Oni su naveli da, u svjetlu prezentovanih informacija, čitaocima ostavljaju da sami izvuku zaključke o kvalitetu informisanosti i namjera strukture koja je decenijama opterećivala privredni sistem Crne Gore, samim tim i EPCG, pa sada nije u stanju da razumije da se sa takvom praksom trajno raskrstilo.

“Naša kompanija je nezaustavljivo krenula putem ulaganja u nove projekte – Solari 5000+ 70 MW, Željezara 60 MW, Gvozd 70 MW, a već je završeno 30 MW Solari 3000+ projekta – na korist svih građana, a kao što vidimo, tako nešto smeta starim i dokazano neuspješnim strukturama poput DPS-a. Takođe, preduzećemo adekvatne pravne mjere protiv svih lica odgovornih za kampanju širenja neistina kojima se nanosi šteta našoj kompaniji”, zaključuje se u saopštenju.

