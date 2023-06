EPCG: MANS iznosi neistine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava Elektroprivrede (EPCG) decidno je opovrgla tvrdnje Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da će zaposlenima u elektroenergetskoj kompaniji u junu biti isplaćena takozvana 13. zarada.

„EPCG vrlo decidno opovrgava navedene teze, tim prije što realizacija nije moguća prije izmjene poslovnog plana, što svakako ne može biti prije 1. jula. Obračun za jun se obavlja u julu, a ne u junu, kako bi se dalo zaključiti iz istupa MANS-a“, navodi se u reagovanju EPCG.

Oni su dodali da se iz navoda MANS-a, na fonu priče o izborima, stiče utisak prema kojem je odluka o prihvatanju inicijative Sindikalne organizacije zaposlenih motivisana kalkulacijama rukovodstva kompanije.

„To opet nije tačno, tim prije što iza inicijative stoji reprezentativna organizacija, koja broji više od hiljadu zaposlenih u EPCG“, kazali su iz elektroenergetske kompanije.

Oni smatraju da nije korektno da MANS preko leđa EPCG rješava eventualne političke ambicije ili evidentno upitnu sposobnost da protumači jednostavan odgovor.

„Ne znamo da li je pogrešno tumačenje vrlo jednostavnog i jasnog odgovora koji je EPCG poslala MANS-u inspirisano dnevnopolitičkim kalkulacijama ili je zakazala sposobnost kolega iz MANS-a da načine distinkciju između pojmova jun i jul, prenebregavajući detalje poput uslovljenosti isplate izmjenom poslovnog plana ili relevantnosti Sindikalne organizacije, ali smatramo da nije korektno da preko leđa EPCG rješavaju eventualne političke ambicije ili evidentno upitnu sposobnost da protumače jednostavan odgovor“, naveli su iz elektroenergetske kompanije.

Oni su objasnili i da krajem maja nije održana Skupština akcionara EPCG, nego redovna sjednica Odbora direktora i podsjetili da se radi o sasvim različitim organima rukovođenja, koji imaju i različite ingerencije te.

Iz EPCG su dodali da je na sjednici Odbora direktora razmatrana inicijativa Sindikalne organizacije zaposlenih, podnijeta krajem aprila.

„Ta inicijativa je plod višemjesečnih nastojanja Sindikalne organizacije da se, na temelju dobrih poslovnih rezultata u minulom periodu, izbori za isplatu novčanog iznosa zaposlenima. To pitanje dobija na značaju ako se ima u vidu činjenica da procentualno učešće troškova za zarade u ukupnim troškovima poslovanja pokazuje trend smanjenja“, rekli su iz EPCG.

Odbor direktora EPCG je prihvatio inicijativu, s tim što se, prilikom donošenja odluke, rukovodio činjenicom da je, radom zaposlenih u 2021. godini ostvarena rekordna neto dobit od 47,45 miliona EUR, a da i neto rezultat u prvom kvartalu ove godine od 113,96 miliona upućuje na pozitivne trendove poslovanja.

Iz EPCG su podsjetili i na podatak prema kome je učinak novog poslovodstva kompanije, za period 01. aprila 2021. do 31. marta ove godine, takav da je kompanij u plusu od 142,09 miliona EUR neto.

„Budući da je odlukom definisano da će se njena primjena izvesti nakon što se izmijeni poslovni plan, jasno je da ne stoji tvrdnja prema kojoj bi se realizacija sprovela tokom izborne kampanje. Izmjena poslovnog plana svakako nije moguća prije 1. jula, a Odbor direktora je, poštujući odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, gdje se jasno napominje da je zabranjena mjesečna potrošnja veća od prosječne u prethodnih šest mjeseci od raspisivanja do održavanja izbora, predmetnu odluku vezao za period nakon izmjene poslovnog plana“, navodi se u reagovanju.

Iz EPCG su podsjetili da izborna kampanja traje do održavanja parlamentarnih izbora, odnosno sjutra, tako da je jasno je da ni inicijativa Sindikalne organizacije, ni izmjena poslovnog plana nijesu u vezi sa političkim i izbornim kampanjama.

„EPCG ima dinamiku radnih aktivnosti koja podrazumijeva kontinuirano djelovanje, ne samo u pogledu proizvodnje, snabdijevanja i trgovine električnom energijom, nego i na polju stvaranja povoljnog i stimulativnog okruženja za zaposlene i, s tim u vezi, podvlačimo stav da odluke poslovodstva nemaju veze sa dnevnom politikom“, tvrde u kompaniji.

Oni su dodali da ni EPCG, ni zaposleni ne mogu biti odgovorni što se, svako malo, održavaju izbori, niti zbog takvih situacija mogu zamrzavati rješavanje pitanja od interesa za preduzeće, s tim što se pri odlučivanju o svim značajnim temama poštuju sve zakonske obaveze.

