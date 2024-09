EPCG i IRF potpisali ugovor za projekat Solari 5000+ 70MW vrijedan deset miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) i Investiciono-razvojni fond (IRF) potpisali su Ugovor za finansiranje projekta Solari 5000+ 70MW, vrijedan deset miliona EUR.

Ugovor su potpisali predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor EPCG, Milutin Đukanović i Ivan Bulatović, i izvršni direktor IRF-a, Nikola Tripković.

Iz EPCG je saopšteno da je projekat Solari 5000+ 70MW počeo i da je već instalisana snaga od 18,627 MW, odnosno 21,366 MWp.

“Podrazumijeva posredovanje u finansiranju, nabavci i puštanju u rad fotonaponskih sistema domaćinstvima i poslovnim subjektima u Crnoj Gori. Projektom je obuhvaćeno preko 5000 individualnih i 500 pravnih lica, a njegova vrijednost maksimalno može iznositi 82 miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je rekao da je zadovoljan što partner u projektu nastavlja da bude IRF i da se nada da će i u budućnosti zajedno razvijati i brojne druge projekte zelene energije.

„Pobjednik u zelenoj tranziciji će biti onaj koji će moći da sam proizvodi električnu energiju, a svijetla budućnost leži u solarnoj energiji i razvoju obnovljivih izbora energije“, smatra Đukanović.

Iz EPCG su rekli da podaci pokazuju da je preko 19 hiljada domaćinstava i pravnih lica iskazalo interesovanje za ovaj projekat.

“EPCG će budućim vlasnicima fotonaponskih sistema obezbijediti popust od deset odsto od ugovorene vrijednosti investicije, što uz dest odsto koji obezbjeđuje Eko-fond, predstavlja čak 20 odsto popusta”, naveli su iz kompanije.

Bulatović je istakao da projekat Solari 5000+ 70MW predstavlja značajan iskorak ka energetskoj tranziciji u Crnoj Gori i da je jedna je od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru posljednjih četrdeset godina.

On je podsjetio da je prije nekoliko mjeseci sa Eko fondom potpisan sporazum o zajedničkom finansiranju i realizaciji projekta „Solari 5000+ 70MW i istakao da se nada da će udruženim snagama uspješno biti realizovan i ovaj projekat.

„Interesovanje je veliko, a plan je da se počne gradnja sistema kako za domaćinstva, tako i za privredu, pri čemu će biti sve izvedeno u skladu sa tehničkim mogućnostima i zahtjevima budućih korisnika“, kazao je Bulatović.

Tripković je kazao da je IRF, kao vodeća institucija u zelenom finansiranju, prepoznao značaj finansijske podrške projektu Solari 5000+70MW u okviru strategije prelaska na zelenu ekonomiju i efikasno korišćenje obnovljivih izvora energije.

„Na ovaj način obezbjeđujemo kontinuitet projekta koji je već ostvario izuzetne rezultate i doprinosimo povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije, uvođenju energetski efikasnih mjera i smanjenju troškova za mnoga domaćinstva i mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori“, rekao je Tripković.

On je istakao da raduje činjenica da je do sada kroz ove projekte podržano preko tri hiljade domaćinstava i pravnih lica, a da će kreditiranjem projekta ta brojka biti znatno veća.

Predsjednik Odbora direktora IRF-a, Predrag Drecun, koji je prisustvovao potpisivanju Ugovora, naveo je da IRF prepoznaje zeleno finansiranje kao ključnu razvojnu šansu za crnogorsku privredu, ali i pomoć stanovništvu.

„U tom pravcu, kao buduća Razvojna banka, oslanjamo se na institucionalne mehanizme i međunarodno finansiranje kako bi primijenili najbolje prakse državnih razvojnih banaka u podršci održivom razvoju Crne Gore“, kazao je Drecun.

Iz EPCG su rekli da su potrošači električene energije u Crnoj Gori, koji ispune uslove neophodne za korišćenje energije sunca, učešćem u projektu, u prilici da od potrošača i kupaca postanu proizvođači električne energije, da proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe, a eventualno ostvarene viškove prodaju nacionalnoj elektroenergetskoj kompaniji.

„Potpisivanje ovog ugovora je potvrda da je i prethodni aranžman, vrijedan 30 miliona EUR, u potpunosti opravdao visoka očekivanja“, navodi se u saopštenju.

