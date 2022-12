Energetska stabilnost sačuvana zahvaljujući nesmetanom radu TE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zahvaljujući nesmetanom radu Termoelektrane (TE) Pljevlja sačuvana je energetska stabilnost države u vremenu energetske krize, čiji su efekti, u prethodnim mjesecima, bili pojačani nepovoljnom hidrologijom, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Iz EPCG su kazali da su predstavnici te kompanije, na čelu sa predsjednikom Odbora direktora Milutinom Đukanovićem i izvršnim direktorom Nikolom Rovčaninom, ugostili danas, u TE Pljevlja, premijera Dritana Abazovića, kome su predočili značaj koji taj proizvodni objekat ima za EPCG.

„Upravo zahvaljujući nesmetanom radu TE Pljevlja, sačuvana je energetska stabilnost naše zemlje u vremenu energetske krize, čiji su efekti, u prethodnim mjesecima, bili pojačani nepovoljnom hidrologijom“, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da je naročito značajno to što je TE Pljevlja danas dostigla godišnji nivo proizvodnje, što znači da će, do kraja decembra, ostvarivati čisti profit.

„TE je, dakle, iznijela veliki teret u prethodnom periodu, a njen ovogodišnji učinak samo potvrđuje ispravnost ulaganja u ekološku rekonstrukciju, odnosno opredjeljenje rukovodstva EPCG da, uprkos svim pritiscima, istraje u odluci da sačuva proizvodnju u našem, trenutno, najznačajnijem postrojenju“, kaže se u saopšetnju.

Iz EPCG su rekli da realizacija projekta ekološke rekonstrukcije TE teče predviđenom dinamikom.

Kako su naveli, investicija vrijedna 70 miliona EUR obezbijediće novih 20 do 25 godina rada tog energetskog giganta.

