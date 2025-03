Emitovane obveznice od 850 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija emitovalo je danas 850 miliona EUR vrijedne državne obveznice, po kamatnoj stopi od 4,87 odsto, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali da se i danas pokazalo veliko povjerenje investitora u Crnu Goru.

Kako su rekli, uspjeli su da, po najpovoljnijim mogućim uslovima, obezbijede novac na međunarodnom tržištu, da bi država vratila stare pozajmice od preko 800 miliona EUR, koje Vladi stižu na naplatu do kraja ove godine.

„Ministarstvo finansija uspješno je danas realizovalo emisiju državnih obveznica u iznosu od 850 miliona eura, s rokom dospijeća od sedam godina, po kamatnoj stopi od 4.875 odsto“, kaže se u saopptenju.

Navodi se da je ta kamatna stopa niža od pojedinih kamata koje obezbjeđuju države u opsegu investicionog kreditnog rejtinga i punopravne članice Evropske unije (EU) po trenutnim tržišnim uslovima.

„Današnja cijena zaduživanja je za skoro cijeli procentni poen konkurentnija od prošlogodišnjeg zaduženja, čime se daje priznanje napretku koji je 44. Vlada ostvarila, koje je između ostalog priznato od strane rejting agencija koje su povećale kreditni rejting sredinom prošle godine“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da se ne zadužuju zbog tekuće potrošnje, već isključivo radi finansiranja obaveza koje nijesu stvorene u mandatu ovog Ministarstva i Vlade, čime štite fiskalnu stabilnost države i budžet svih građana.

Oni su istakli da sve redovne budžetske obaveze poput plata, penzija i socijalnih davanja, finansiraju iz tekućih prihoda, navodeći da su dodatno povećali i plate i penzije i to bez zaduživanja.

„Cijeli postupak je sproveden po zakonu i međunarodnim standardima i omogućava nam da uredno izmirujemo obaveze države iz prošlosti, prvenstveno otplatu ranijih dugova koji ove godine dospijevaju u ukupnom iznosu od 820 miliona EUR, od čega najveći dio od 500 miliona iz emisije obveznica iz 2018. godine“, naglasili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, emisija državnih obveznica ne samo da omogućava odgovorno upravljanje javnim dugom, već i jasno pokazuje da globalni finansijski sektor prepoznaje Crnu Goru kao pouzdanog partnera i atraktivnu investicionu destinaciju.

U saopštenju se navodi da snažna potražnja za crnogorskim obveznicama, uz rekordni interes investitora na eurskom tržištu, potvrđuje da su međunarodna finansijska tržišta prepoznala stabilnost crnogorske fiskalne politike, ekonomske perspektive i dugoročnu održivost crnogorskih javnih finansija.

„Ovim strateškim potezom dodatno jačamo stabilnost javnih finansija, osiguravamo finansijsku odgovornost i potvrđujemo povjerenje globalnih investitora u ekonomski potencijal Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su poručili da nastavljaju da vode odgovornu i transparentnu politiku upravljanja dugom, čuvajući stabilnost budžeta i finansijski položaj svih građana Crne Gore.

Oni su istakli da je emisija sprovedena u skladu sa Zakonom o budžetu i Odlukom o zaduživanju za 2025. godinu, koje je usvojila Skupština, a prema kojoj se država može zadužiti do 1,4 milijarde EUR za refinansiranje obaveza, kapitalne investicije i fiskalnu rezervu.

„Na osnovu detaljnih analiza tržišta, sprovedenih u saradnji s renomiranim međunarodnim finansijskim institucijama, ocijenjeno je da su trenutni uslovi na tržištu bili izuzetno povoljni. Zainteresovanost investitora je bila tri puta veća u odnosu na planirani iznos emisije“, dodali su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, proces emisije obveznica je sproveden i uz poštovanje svih međunarodnih standarda, uključujući izradu Prospekta – dokumenta koji detaljno oslikava političku, ekonomsku i društvenu stabilnost Crne Gore.

U saopštenju se navodi da je, nakon cjelokupnog procesa, Ministarstvo finansija danas u devet sati izašlo na tržište, u trenutku kada su uslovi bili optimalni.

„Pripremne aktivnosti su uključivale i učešće delegacije Ministarstva finansija na međunarodnoj konferenciji Invisso Beč 2025, gdje su ključnim investitorima predstavljeni strateški ciljevi 44. Vlade“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, nakon toga, u martu odabrane renomirane globalne banke kao aranžeri emisije, uslijedio je proces analize (Due Diligence) uz angažovanje međunarodnih i domaćih pravnih savjetnika, a 24. marta upućen je i Globalni investicioni poziv, kojem je prisustvovao veliki broj vodećih investitora iz cijelog svijeta.

