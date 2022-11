Emisija državnih zapisa do 70 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada planira da emituje državne zapise u iznosu do 70 miliona EUR sa rokom dospjeća do pola godine, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

Vlada je danas na sjednici usvojila Informaciju o emisiji državnih zapisa, u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za ovu godinu i stvaranja fiskalne rezerve.

Damjanović je kazao da se time formalizuje ono što je parlament verifikovao kroz usvajanje rebalansa i odluke o zaduživanju.

„Sada je trenutak da, zbog kratkoće rokova, emitujemo državne zapise u iznosu do 70 miliona EUR sa ročnošću do šest mjeseci, imajući u vidu izraženo intersovanje bankarskog i ostalog dijela finansijskog sektora, kao i uslove koji su mnogo povoljniji nego takozvani bilateralni aranžmani“, objasnio je Damjanović.

On je rekao da računa na to da se stvaraju uslovi da se nakon razgovora koji su obavljeni ova emisija završi u što kraćem roku.

„To bi bio odgovor na pisanja jednog manjeg dijela medija u smislu da se nešto tamo zakasnilo i da nema interesovanja bankarskog sektora za podršku“, kazao je Damjanović.

Emisija državnih zapisa je dio od maksimalno mnogućih 350 miliona EUR zaduženja, koji neće biti iskorišćen do kraja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS