Eloksirana bravarija iz Željezare po povoljnim cijenama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, najavio je novi projekat koji se odnosi na eloksiranu bravariju koja će se proizvoditi u pogonima Željezare Nikšić po veoma povoljnim cijenama.

On je pohvalio ideju menadžmenta Elektroprivrede (EPCG) koji su odlučili da aktuelni projekat 5000+, koji se odnosi na instaliranje solarnih panela i što boljeg i što većeg iskorišćavanja solarnog potencijala u Crnoj Gori, prošire projektom energetske efikasnosti.

“Zašto je to važno? Prvo što protežiramo energetsku efikasnost koja je veoma važna, što građanima Crne Gore pružamo mogućnost da ugrade eloksiranu bravariju po veoma povoljnim cijenama, i, ono što je najznačajnije, što će se ta eloksirana bravarija proizvoditi u pogonima Željezare”, rekao je Mujović.

On je naveo da je to ona glavna ideja koju je stalno protežiralo ovo Ministarstvo.

“Da Željezarce treba uposliti, da treba otvarati nove pogone, i onda nećemo imati problem sa viškom radne snage. Ova ideja zaslužuje pohvalu kao i ovaj način razmišljanja i djelovanja menadžmenta EPCG”, rekao je Mujović.

Takvim projektima se, kako se dodaje, pomaže očuvanje standarda građana, upošljavaju domaći proizvodni kapaciteti i poboljšava energetska efikasnost, kao i kvalitet života ljudi.

“Korištenje solarnog potencijala, veća energetska efikasnost, uz uštede u potrošnji električne energije i efikasno korištenje potrošene, sve je to u skladu sa zacrtanim ciljevima Ministarstva – komforan život uz manje račune za električnu energiju”, kazao je Mujović.

Uz to, jačanje kapaciteta Željezare Nikšić je posebno važno u aktuelnim pregovorima sa zainteresovanim investitorima.

Iz Ministarstva su podsjetili da se već 20. juna očekuje dolazak visoke delegacije renomirane kompanije Duferco i susret sa premijerom Milojkom Spajićem.

Zaposleni u Željezari i njihova budućnost će biti u posebnom fokusu, ali i perspektiva za pokretanje novih pogona u Željezari i otvaranje mogućnosti za uposlenjem dodatne radne snage.

