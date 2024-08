Elektronska sjednica Socijalnog savjeta nastavak degradacije institucija

Podgorica, (MINA – BUSNESS) – Elektronskom sjednicom Socijalnog savjeta o izmjenama Zakona o radu kojima se predviđa formiranje dvije minimalne zarade od 600 i 800 EUR Vlada nastavlja sa degradiranjem institucija, poručila je poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović.

Prema njenim riječima, Socijalni savjet je trebalo da zasijeda i detaljno raspravlja o tim izmjenama.

“Jer se radi, kako i sam premijer Milojko Spajić kaže, o najvažnijem pitanju za građane”, navela je Novaković Đurović.

Ona je ocijenila da održavanje elektronske sjednice Socijalnog savjeta o izmjenama Zakona o radu kojima se predviđa formiranje dvije minimalne zarade od 600 i 800 EUR predstavlja nastavak degradiranja institucija od strane Spajića i njegove Vlade.

Novaković Đurović je istakla da su Spajić i njegova Vlada nakon, kako je navela, fijaska sa javnom raspravom o Fiskalnoj strategiji, na kojoj su se uglavnom čule kritike, odlučili da u svom stilu, bježeći od razgovora, na brzinu dobiju podršku Socijalnog savjeta.

“Osim toga, Spajić je opet pokušao da obmane javnost, izbjegavajući punu informaciju sa sjednice”, kazala je Novaković Đurović.

Podsjećajući da je Spajić na Facebook nalogu pozdravio odluku Socijalnog savjeta da podrži izmjene Zakona o radu, ona je naglasila da je propustio da istakne da dva člana Savjeta uopšte nijesu glasala, a da je četvoro bilo protiv.

