Elektroenergetska situacija stabilna

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroenergetska situacija u Crnoj Gori je stabilna i pored činjenice da je proizvodnja struje iz domaćih izvora znatno manja u odnosu na potrošnju, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

„Visoke temperature doprinijele su da se, tokom avgusta, potroši oko 325 gigavat sati (GWh) električne energije, računajući i gubitke na mreži, odnosno 12 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine“, navodi se u saopštenju EPCG.

Oni su kazali da je najveća dnevna potrošnja zabilježena 13. avgusta, kada je iznosila 11,7 GWh.

Proizvodnja energetskih objekata EPCG u avgustu je elektroenergetskim bilansom projektovana na ukupno 205 GWh, dok je planirano da kupci struje u Crnoj Gori u istom periodu potroše 251 GWh.

Iz EPCG su saopštili da će energetski objekti u njenom sastavu – Termoelektrana (TE) Pljevlja i hidroelektrana (HE) Piva u avgustu proizvesti oko 214 GWh.

„Smanjeni dotoci i redovni godišnji remont HE Perućice učinili su da najveći oslonac crnogorskog elektroenergetskog sistema tokom avgusta bude TE Pljevlja, koja je, uzimajući u obzir udio i dva vjetroparka – na Krnovu i Briskoj Gori, koji proizvode nezavisno od EPCG, proizvela čak 64 odsto ukupnih količina iz domaćih izvora“, navodi se u saopštenju.

TE Pljevlja je proizvela 147 GWH struje, iako je elektroenergetskim bilansom njena proizvodnja bila projektovana na 135 GWh. Podaci, takođe ukazuju da je HE Piva bila gotovo na nivou projektovanih 70 GWh.

„Nedostajuće količine električne energije nadomještene su iz uvoza. Na taj način je obezbijeđeno 126 GWh, zašta je izdvojeno 12,4 miliona EUR. Međutim, iako je tokom avgusta potrošeno 30 GWh električene energije više u odnosu na isti period prošle godine, zahvaljujući nižoj jediničnoj cijeni i efektima koje su uspjeli da postignu zaposleni u Direkciji za upravljanje energijom, trošak uvoza 2,2 miliona je manji u odnosu na uporedni period“, navodi se u saopštenju EPCG.

Iz te kompanije su kazali da su već ugovorili nabavku nedostajućih količina energije za septembar, što će, uz tradicionalno dobru pogonsku spremnost i pouzdanost proizvodnih objekata, doprinijeti elektroenergetskoj stabilnosti i urednom snabdijevanju potrošača u Crnoj Gori i tokom trećeg kvartala.

