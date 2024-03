Ekonomskom inkluzijom žena do snažnije ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trenutna pozicija žena u crnogorskoj ekonomiji, i pored određenih pomaka, još nije na zadovoljavajućem nivou i to ostavlja puno prostora, ali i obavezu da se napori koji se ulažu u tom pravcu nastave, ocijenila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

„Pozicioniranje žena na upravljačkim funkcijama ne samo da doprinosi njihovom ličnom razvoju, već značajno podstiče ekonomski i cjelokupni napredak našeg društva, što potvrđuju brojna istraživanja“, kazala je Radović na konferenciji Žene u menadžmentu – snaga promjena i ekonomskog napretka.

Konferenciju je organizovala Unija poslodavaca (UPCG) u saradnji sa Skupštinom Glavnog grada Podgorica i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Radović je navela i da žene na menadžerskim pozicijama, kroz mudre odluke i posvećen rad, postavljaju standarde izvrsnosti i efikasnosti u poslovnom svijetu, što direktno doprinosi postizanju boljih poslovnih rezultata preduzeća kojima rukovode i, posredno, snažnijem i otpornijem ekonomskom rastu i razvoju Crne Gore.

Kao institucija posvećena snaženju finansijske i ukupne ekonomske stabilnosti, Centralna banka će se, prema riječima Radović, zalagati i snažno doprinositi unapređenju poslovnog ambijenta za razvoj preduzeća koje su u vlasništvu žena ili kojima one upravljaju.

