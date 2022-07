Ekonomsko upravljanje igra ključnu ulogu u procesu proširenja EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomsko upravljanje, koje podrazumijeva koordinaciju ekonomskih politika u cilju podsticanja ekonomskog i društvenog napretka u korist građana, igra ključnu ulogu u procesu proširenja, ocijenila je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, ambasadorka Oana Kristina Popa.

Popa i predstavnici crnogorske Vlade razgovarali su na današnjem sastanku u Podgorici o sprovođenju zajedničkih zaključaka o Ekonomskom političkom dijalogu između EU i Crne Gore za ovu godinu, koji su usvojeni 24. maja u Briselu.

“Program ekonomskih reformi je glavni instrument za dijalog između EU i Crne Gore o ekonomskom upravljanju. On usmjerava reforme u Crnoj Gori u pravcu ispunjavanja ekonomskih uslova za pristupanje i pripreme za buduće učešće u koordiniranju ekonomskih politika zemalja članica EU,” navela je Popa koja je kopredsjedavala sastankom, zajedno sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem.

Ona je rekla da Crna Gora treba da iskoristi priliku koja pruža trenutni politički trenutak i napravi odlučujuće korake u pristupnim pregovorima.

Damjanović je naglasio posvećenost Ministarstva finansija i Vlade usaglašenoj politici, naglašavajući da će odlučni napori biti uloženi, između ostalog, u ostvarenje fiskalne konsolidacije, unapređenje fiskalnog upravljanja, reforme preduzeća u državnom vlasništvu i rješavanje izazova sive ekonomije.

Učesnici sastanka su se saglasili da nove političke smjernice predstavljaju adekvatan odgovor na ključne fiskalne izazove. Crna Gora takođe treba da sprovede adekvatne strukturne reforme kojima će biti riješene dugoročne slabosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS