Ekonomskim povezivanjem regiona do kredibilnih investitora

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Region Zapadnog Balkana samo kroz ekonomsko povezivanje može biti privlačan za ozbiljniji broj kredibilnih investitora i veći obim investicija, ocijenjeno je na sastanku ministra finansija, Aleksandra Damjanovića i zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, Gabriela Eskobara.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su Damjanović i Eskobar podvukli značaj snažnije ekonomske povezanosti zemalja Zapadnog Balkana, kao uslova evropske perspektive regiona.

Oni su se saglasili oko svih prednosti koje regionalno ekonomsko povezivanje omogućava, prije svega kreiranje zajedničkog tržišta i jednostavniji pristup njemu.

“Samo na taj način region može biti privlačan za mnogo ozbiljniji broj kredibilnih investitora i značajno veći obim investicija, nego što je to sada slučaj u državama Zapadnog Balkana”, zaključeno je na sastanku.

Eskobar je, na početku razgovora, kazao da je činjenicu da je Crna Gora partner Sjedinjenih Američkih Država i da je neophodno da se organizuje što više susreta između američkih i crnogorskih zvaničnika.

Naglašen je i značaj dogovora u Skupštini oko izbora sudija Ustavnog suda, uz očekivanja da će on brzo biti kompletiran.

Damjanović i Eskobar su razgovarali o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, kao i o značaju regionalnih saradnji na Zapadnom Balkanu, uključujući postojeće i nove inicijative, među kojima su razmijenjena mišljenja i o ekonomskoj inicijativi Otvoreni Balkan.

