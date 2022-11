Ekonomski fakultet i AMM nastavljaju uspješnu saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore (UCG) i Asocijacija menadžera (AMM) unaprijediće i podstaći višegodišnju uspješnu saradnju brojnim aktivnostima koje predviđa sporazum o saradnji, saopštili su njihovi predstavnici.

Dekan Fakulteta Mijat Jocović i predsjednik AMM Budimir Raičković, dogovorili su saradnju u organizaciji edukacija i radionica iz oblasti liderstva i menadžmenta, namijenjenih studentima, u okviru kojih će istaknuti predstavnici struke podijeliti svoja znanja i iskustva koja su im bila od značaja za razvoj karijere.

“Tom prilikom je istaknuta liderska uloga koju Ekonomski fakultet ima u procesu obrazovanja menadžerskog kadra u Crnoj Gori, a koji se danas nalaze na rukovodećem pozicijama u brojnim uspješnim crnogorskim i stranim preduzećima, kao i važna uloga Asocijacije kao krovne menadžment i liderske organizacije, u pružanju pomoći u profesionalnom razvoju i vođenju biznisa profesionalcima koji se bave menadžerskim poslom”, saopšteno je iz AMM.

Planirano je i organizovanje okruglih stolova koji će okupiti uspješne predstavnike privrednog i javnog sektora, kao i akademske zajednice i studente, sa ciljem afirmacije uloge i značaja koji obrazovanje iz oblasti liderstva i menadžmenta ima u razvoju cjelokupnog društva.

Ovom prilikom dogovoreno je i članstvo predstavnika Ekonomskog fakulteta u odborima Asocijacije menadžera.

