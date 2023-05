EBRD nije mijenjala prognoze rasta crnogorske ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) nije u najnovijem izvještaju mijenjala prognoze rasta crnogorske ekonomije za ovu i narednu godinu.

Crnogorska ekonomija bi, prema majskim prognozama EBRD-a, u koje je Mina-business imala uvid, ove godine trebalo da ojača 3,3 odsto, a naredne 3,7 odsto, isto koliko i u februarskom izvještaju.

U odjeljku izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru navodi se da je ekonomski oporavak nastavljen u prošloj godini, sa privredom koja je porasla 6,1 odsto, podstaknuta snažnom potrošnjom domaćinstava i snažnim performansama ugostiteljskog sektora, uprkos usporavanju u drugoj polovini godine.

“Potrošnja domaćinstava je pokretala rast u prva tri kvartala prošle godine, podstaknut povećanjem minimalne zarade i reformom oporezivanja rada, ali je usporen do kraja godine pošto je inflacija porasla na rekordnih 17,5 odsto u novembru”, navodi se u izvještaju.

Investicije su ostale slabe, a građevinska aktivnost snažno smanjena, jer su politička previranja odložila nove projekte javnih investicija.

U EBRD-u smatraju i da predstojeća ljetnja turistička sezona ima dosta prostora za oporavak, jer je broj stranih posetilaca u prošloj godini ostao ispod rekordnog nivoa iz 2019.

Iz EBRD-a su kazali da euroobveznice dospevaju na naplatu 2025. i 2027. godine u uslovima povećanih troškova zaduživanja.

