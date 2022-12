Džek pot ponovo tuži državu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Džek pot podnijela je novu tužbu protiv države Privrednom sudu kojom traži da sud obaveže državne organe da sa njima potpišu aneks ugovora kojim bi se njihovom kazinu u bečićkom hotelu Falkeinsteiner produžila koncesija do 17. februara 2027.

Oni pravo na ovaj svoj zahtjev, kako je navedeno u tužbi u koju Vijesti imaju uvid, vide u svom tumačenju Zakona o igrama na sreću, odnosno da se koncesija za priređivanje igara na sreću u kazinima izdaje na deset godina i da se može produžavati na po pet godina.

U Zakonu jasno piše da se koncesija za kazina dodjeljuje za period do deset godina i da se po zahtjevu koncesionara, može produžiti odlukom Vlade za period do pet godina, pišu Vijesti.

Nakon tog zakonskog jednog produženje koncesionar može predati zahtjev za izdavanje nove koncesije i tada plaća jednokratnu naknadu od dva miliona EUR.

Džek potu, čiji su vlasnici Branislav Mićunović i Sava Grbović, je istekla koncesija izdata na deset godina kao i produženje od pet godina, zajedno sa dodatkom za prekid rada tokom pandemije, 17. februara. Ni jednom priređivaču do sada nije palo na pamet da traži drugo produženje, odnosno da dio člana “produžiti odlukom Vlade za period do pet godina” tumači kao koncesiju “produžavati po pet godina”.

Iz kompanije u tužbi navode da su novo produženje koncesije zatražili pet mjeseci prije isteka prethodnog produženja koncesije, odnosno 1. oktobra prošle godine, a da im iz nadležne Uprave prihoda i carina nije ni potvrđeno ni odrečno odgovoreno.

Sektor za igre na sreću je tada odbacio njihov zahtjev kao nezakonit jer nije moguće drugo produženje koncesije, a da je za novu potrebno podnijeti takav zahtjev i uplatiti dva miliona, ali tadašnja direktorica Uprave prihoda i carina Milena Petričević nije na vrijeme takav predlog proslijedila Vladi. Zbog toga što nije dobio odgovor, Džek pot je tužio državu i tražio uvođenje privremene mjere da ga država ne može ometati u priređivanju igara na sreću u ovom kazinu, do pravosnažne presude o tome da li ima pravo na drugo produženje.

Sud je ukinuo privremenu mjeru bivšeg sudija Blaža Jovanića tek u oktobru, a kazino je prekinuo rad početkom novembra.

U novoj tužbi Džek pot navodi da ga je država diskriminisila, držala u stvarnoj i pravnoj zabludi, i da su izloženi polugodišnjoj agoniji. Oni se pozivaju na stav iz Zakona o državnoj upravi – Organi državne uprave vrše poslove po pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno.

U tužbi navode da su organi državne uprave koji su odlučivali o njihovom zahtjevu, tadašnje rukovodstvo Uprave prihoda i carina, nezakonito i nepravilno radilo i nečinjenjem odnosno propuštanjem tužiocu napravili štetu tako što mu nijesu omogućili drugo produženje koncesije.

”Znamo da se nezakonit i nepravilan rad može pojaviti i kao aktivnost i kao nečinjenje odnosno propuštanje. Najprije nezakonito činjenje i to materijalnim faktičkim radom, zatim nezakonito nečinjenje, što je ovdje slučaj. Pravništvo zna da je opravdiva greška eventualno moguća zbog nepoznavanja činjenica, a da to nije slučaj sa nepoznavanjem prava. Nepoznavanje zakona nije izgovor. Neznanje škodi”, navedeno je u dijelu tužbe.

