Dvije crnogorske banke među 50 najuspješnijih u Evropi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mađarska OTP banka i austrijska Erste Bank Group našle su se na listi 50 najuspješnihijih evropskih banaka koju je objavio S&P Global Market Intelligence.

OTP Grupa u okviru koje posluje Crnogorska komercijalna banka (CKB) vodeća je na listi 50 banaka evropskih, dok je Erste Bank Group zauzela 23. mjesto na ovoj prestižnoj rang listi.

Kako navodi S&P Global Market Intelligence u saopštenju učinak OTP Grupe u prošloj godini bio je podržan „posebno jakim kreditnim maržama vođenim višim kamatnim stopama“.

Drugo mjesto na listi zauzele su dvije najveće poljske banke PKO Bank Polski i Banka Polska Opieki.

“Visoke kamatne marže i snažan učinak nekamatnih prihoda pomogli su u povećanju profitabilnosti tri srednjoevropske banke, podižući ih na vrh rang liste performansi,” rekao je menadžer u Global Financial Institute Research, David Hayes.

Tri najveće banke u Francuskoj, BNP Paribas, Crédit Agricole i Société Générale, zauzele su tri najniže pozicije na rang listi, jer su zaostajale za evropskim konkurentima po većini parametara.

S&P Global Market Intelligence je rangirao 50 najvećih evropskih banaka prema imovini, brojnim ponderisanim finansijskim pokazateljima, uključujući prinos na prosiječni kapital, neto kamatnu maržu, odnos troškova i prihoda, odnos nenaplativih kredita, neto stabilan odnos finansiranja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS