Đurović: Uspješna turistička sezona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona je vrlo uspješna, uprkos “slutnjama pojedinaca”, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma u tehničkoj Vladi, Goran Đurović i dodao da je Crna Gora blizu prihoda od milijardu EUR.

Gostujući u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, Đurović je kazao da u Crnoj Gori trenutno boravi 144 hiljada turista, od kojih 36 hiljada boravi u hotelskom smještaju.

Đurović je naveo da je boravak u hotelskom smještaju 26 odsto bolji nego prošle godine, a osam odsto u odnosu na 2019, što ukazuje kuda treba da ide razvoj turizma, prenosi portal Vijesti.

Govoreći o turističkoj sezoni i broju turista, Đurović je rekao da se boravišna taksa slabo naplaćuje, te da zbog toga smatra da je broj turista veći nego što je naveo.

“Na idućoj vladi je da poboljša evidenciju turista, svakako radićemo na tome dokle god smo na ovoj poziciji, da uvedemo nešto kao što je Hrvatska eVisitor, radi bolje evidencije odakle su turisti koji dolaze, kuda idu”, naveo je Đurović.

On je rekao da je Crna Gora blizu prihoda od milijardu EUR, ističući da ta cifra zbog inflacije ne vrijedi isto u poređenju sa 2019. godinom.

Komentarišući nedavni slučaj trovanja turista u Budvi, Đurović je uputio izvinjenje u ime Vlade, poručivši da su odmah po saznanju vrlo brzo reagovali i smjestili turiste “o našem trošku da ublažimo neprijatnost”.

Neki od turista su, kako je kazao, i dalje u Crnoj Gori. Potvrdio je pisanje Vijesti da hotel Loza nije imao dozvolu za rad i da je sedam puta bio pečaćen od inspekcije.

Đurović je kazao da Ministarstvo finansija radi na nacrtu rebalansa budžeta, poručivši da vjeruje da će zaduživanje biti u mjeri potrebnog.

Govoreći o ekonomskoj krizi, Đurović je naveo da se nada da će se do kraja septembra, do kada traju smanjene akcize na gorivo, stabilizovati cijene na svjetskom tržištu, te da će Ministarstvo shodno tome i reagovati i potencijalno produžiti smanjenje akciza.

Upitan o situaciji u nikšićkoj Željezari, Đurović je pozvao sve koji imaju rješenje i investitora da se jave, te da “puste priče što bi trebalo da se radi”.

“Bilo je i manipulacija da će kupac preuzeti i određene dugove/obaveze. Kupac želi da kupi čistu imovnu i ne treba imati skrivene dugove”, kazao je Đurović, dodajući da nagomilani gubitak nema nikakve veze sa cijenom Željezare.

On je naveo da tamo ima milion kvadrata, procijenjena imovina je preko 60 miliona EUR, a fabrika je maltene centar Nikšića.

“Čim se pojavila informacija da će Elektroprivreda (EPCG) preuzeti kompaniju, pojavio se i određeni broj investitora koji bi određene pogone valorizovali. Postoji i potencijal za solarnu energiju jer već postoje priključci, fale solarni paneli, nadam se da će se to valorizovati”, poručio je Đurović.

Na pitanje da li bi kao privatnik preuzeo Željezaru, odgovorio je da nije siguran da fabrika sa svojom proizvodnjom može da funkcioniše, te da su jedno želje države i radnika, a drugo realnost i mogućnost.

“Uz cijenu željeza na berzama, problem sa isplativošću je svugdje u svijetu, ali mislim da i to nije jedini model poslovanja nego i ogroman potencijal kroz druge proizvodnje”, dodao je Đurović.

Radnicima je poručio da budu strpljivi, ali i da je konačna odluka i dalje nepoznata.

