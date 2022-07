Đurović: Turistička sezona nije loša

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona nije loša, kako se to u posljednje vrijeme predstavlja javnosti, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

“Vrlo vješto se spinuje, priča u nečiju korist, a našu štetu, za neke stvari koje nijesu tačne. Nemojte da crnimo našu državu, a da hvalimo tuđe. Mi imamo jednu sasvim korektnu sezonu, je li najbolja – nije vjerovatno, može li biti bolja – može, svaka može, i sve ćemo uraditi da sljedeća bude duplo bolja, ali sa ovim špicem imaćemo sezonu koja je sasvim zadovoljavajuća”, kazao je Đurović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, posjetio Opštinu Ulcinj gdje je učestvovao na sjednici Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG) na temu odvijanja ljetnje turističke sezone.

Na sjednici su, uz predsjednicu PKCG Ninu Drakić, predsjednika Odbora Ranka Jovovića i predsjednika Opštine Ulcinj, Omera Barjaktarija, prisustvovali predstavnici brojnih državnih preduzeća, udruženja hotelijera, ugostitelja i turističkih agencija.

Iz lokalne samouprave saopštili su da je turistička posjeta Ulcinju veća 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, a vrlo blizu rezultatima iz rekordne 2019.

„Turistički poslenici ukazali su na probleme koji otežavaju njihovo poslovanje i odvijanje sezone – saobraćajne gužve, buku, čistoću, probleme sa vodosnabdijevanjem, naplatom turističke takse, nelegalnim radom“, navodi se u saopštenju.

Kao problem je istaknuto i povećanje cijena zakupcima privremenih objekata na Adi Bojani od preduzeća Morsko dobro.

Đurović je poručio da je za rješenje ovih izazova potrebno vrijeme i pozvao ugostitelje da posluju legalno i plaćaju obaveze prema državi, koja će im to znati vratiti.

“Ne možete očekivati od ovog Ministarstva, na čije sam čelo došao prije dva mjeseca, da odmah riješi sve probleme i molimo vas da nas razumijete. Kada je u pitanju odluka Morskog dobra, ja je podržavam. Objekti na Adi se tretiraju kao luksuz, a svako ko bude tamo želio da uživa moraće da plati cijenu. Na taj način želimo da čuvamo prostor, destimulišemo dalju divlju gradnju i da pravila važe jednako za sve”, poručio je Đurović.

On je kazao da Vlada pokušava da riješi problem evidencije turista kroz nove modele naplate boravišne takse i pozvao turističku privredu da bude dio dogovora oko strategije za ljetnju sezonu naredne godine.

Na sastanku sa Barjaktarijem bilo je riječi o izazovima sa kojima se suočava lokalna samouprava, posebno u oblasti infrastrukture, kao i mogućnostima za podsticanje poljoprivrede i njenog uvezivanja sa ugostiteljstvom.

Đurović je istakao da je Ulcinj grad sa najvećim potencijalom u Crnoj Gori, a investicija gradske uprave od 20 miliona EUR u projekat vodosnabdijevanja istorijska je šansa da se riješi pitanje od najvećeg značaja za razvoj opštine.

U okviru te investicije planira se rekonstrukcija više od 90 kilometara vodovodne i kanalizacione mreže.

U sklopu posjete Opštini Ulcinj, Đurović je obišao hotel Mediteran, vlasništvo Bećović Management Group, koji je nedavno otvorio dio od 16 luksuzno opremljenih apartmana.

Riječ je o investiciji vrijednoj ukupno 13 miliona EUR, koja će se realizovati do 2025. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS