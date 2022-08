Đurović: Sezona uspješna, u Crnoj Gori trenutno 186 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona je uspješna i u Crnoj Gori trenutno je 186 hiljada turista, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

On je kazao da od tog broja u Budvi boravi 65 hiljada turista.

“To je samo osam odsto manje nego rekordne 2019. godine”, istakao je Đurović gostujući u dnevniku Televizije Vijesti.

Đurović je dodao je i da je trenutno u hotelima 43 hiljade gostiju ili 16 odsto više nego 2019.

U dva kvartala je, kako je kazao, u kolektivnom i privatnom smještaju registrovano 625 hiljada gostiju, odnosno 104 odsto više nego “prošle godine, 2021. godine”.

“Prihodi od taksi do 3. avgusta su 1,7 miliona EUR, odnosno 26 odsto više nego prošle godine”, rekao je Đurović.

Đurović je kazao da nema informacija o tome koliko su odmakli pregovori između kompanije Neksan biznismena Miodraga Davidovića i Tosčelika o preuzimanju Željezare.

On je rekao da je Davidović prava adresa za pitanje kada bi se to konačno moglo dogoditi.

Đurović je istakao da to nije proces koji se rješava “preko noći”, pa je pozvao radnike da budu strpljivi.

“Ne bih rekao da se proces odugovlači, čak ide brže nego što bi trebalo”, dodao je Đurović.

Kako je kazao, država je Davidoviću obezbijedila podršku u smislu saradnje sa “svim ministrima koji su bili potrebni”.

On je rekao da je zahvalan Davidoviću ukoliko obezbijedi sav neophodan novac.

“Time bi se brže zavšio posao nego da država učestvuje sa 25 odsto”, istakao je Đurović.

Đurović je, govoreći o situaciji sa Aerodromima Crne Gore, kazao da je potreban ozbiljan koncesionar i svjetski operater koji će garantovati nove linije.

“Znate ko brani koncesiju aerodroma? Oni koji su navikli da to bude baza partijskog zapošljavanja. Nama trebaju bolji i veći aerodromi, bolja ulaganja. Nisam siguran da država trenutno ima stotine miliona, koliko treba da se investira u Podgorici i Tivtu”, naglasio je Đurović.

On je ukazao na “sjajno iskustvo” koje, kako je kazao, imaju Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Srbija.

“Mislim da je to na dobrobit i države i razvoja turizma Crne Gore”, ocijenio je Đurović.

