Đurović: Osnažiti saradnju Vlade i Ekonomskog fakulteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada i Ekonomski fakultet intenzivnije će sarađivati u cilju zajedničkog kreiranja određenih programa, kako bi došlo do kreiranja novih i boljih podsticaja i mjera i time poboljšanja ekonomije, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je na sastanku na Ekonomskom fakultetu, organizovanom na inicijativu Ministarstva, a na osnovu Memoranduma o saradnji sa Univerzitetom, kazao da je mišljenje struke jako važno, posebno u kriznim vremenima, te da je jednako važno u taj proces uključiti i mlade, nove generacije koje su kreativne i mogu dati novu vrijednost, dodatni predlog ili sugestiju od značaja za dalji ekonomski razvoj Crne Gore.

Đurović je zahvalio dekanu Mijatu Jocoviću i profesorima Ekonomskog fakulteta na konstruktivnom sastanku i iskazanoj volji da učestvuju na današnjem predstavljanju rezultata kroz sedam stubova ekonomskog napretka Crne Gore u ovoj godini.

“Pored pohvala čuli smo i određene kritike i sugestije, kao i dublje analize o strukturama naše ekonomije, koje nam za ubuduće mogu, itekako, koristiti. Dogovorena je i intenzivnija saradnja između Vlade Crne Gore i Ekonomskog fakulteta, kao naše bazične institucije, kako bi zajedno kreirali određene programe i umrežili naše timove ljudi, a sasvim sam siguran da ćemo kroz takvu sinergiju kreirati nove i bolje podsticaje i mjere i time poboljšati našu ekonomiju”, kazao je Đurović.

Jocović je podsjetio da je današnji sastanak rezultat dugoročne i uspješne saradnje Vlade sa Univerzitetom, posebno sa Ekonomskim fakultetom, istakavši da će Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma biti strateški partner fakultetu u realizaciji dva važna projekta koji će doprinijeti akademskoj zajednici ali i crnogorskom društvu u cjelini.

Prvi projekat je, kako je kazao Jocović, Međunarodna konferencija o ekonomiji i biznisu – Održivi razvoj: tranzicija ka zelenoj ekonomiji, a drugi obuka na temu Korporativno upravljanje u funkciji unapređenja poslovanja privrednih društava u državnom vlasništvu u Crnoj Gori.

Rukovodilac katedre za ekonomski razvoj i politiku, Nikola Milović, je nakon sastanka saopštio da postoji široki konsenzus učesnika današnjeg susreta da sve buduće strategije i planove razvoja Crne Gore i njenog društva baziramo na domaćoj pameti kako bismo postigli sinergetski efekat onogo što su intelektualni kapaciteti i potencijali Ekonomskog fakulteta i onoga što je potrebno unaprijediti u državi.

Tom prilikom je najavljeno potpisivanje Aneksa Memoranduma o saradnji između Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Univerziteta Crne Gore koji ima za cilj da dodatno osnaži njihovu stratešku saradnju.

Sastanak je, kako se zaključuje, organizovan sa namjerom da se podstakne dijalog sa akademskom zajednicom i razmjena mišljenja o mogućnostima zajedničkog djelovanja u razvoju ekonomije i društva Crne Gore zasnovanog na znanju.

