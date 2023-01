Đurović: Odlična posjećenost skijališta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka da se za sedmicu produži zimski raspust pokazala se kao ispravna, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i dodao da skijališta bilježe odličnu posjećenost i da je interesovanje ogromno.

„U tom periodu je, zaključno sa srijedom, prodato 4,75 hiljada ski pasova. Ogromna je gužva na skijalištima. U srijedu je bio rekordni dan od nastanka skijališta i prodato je 1,66 hiljada ski pasova“, rekao je Đurović na sjednici Vlade.

On je naveo da je srećan što mnogi građani korsite priliku da posjete skijališta.

„Veliko je interesovanje i iz drugih regija. Već se taj dobar glas o Kolašinu i kvalitetnim stazama i dobrom skijalištu proširio. Vjerujem da će to biti i te kako jedna nova razvojna mogućnost za Crnu Goru“, kazao je Đurović.

On se zahvalio Ministarstvu prosvjete i dodao da je siguran da će u tom resoru naći model kako da na jedan kvalitetan način nadoknade ove, uslovno rečeno, izgubljene dane.

Kako je naveo, u narednom periodu treba razmišljati i o rasporedu raspusta, odnosno njihovom usklađivanju sa potrebama privrede.

„Snijega ima, biće ga, i mislim da za sav onaj pesimizam u prethodnom periodu sada nema mjesta. Čeka nas sigurno i uspješan februar i mart, a koliko ima snijega, možda ćemo se i u aprilu moći skijati“, zaključio je Đurović.

