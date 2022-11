Đurović: Ne očekuje se dramatično povećanje cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dramatično povećanje cijena se ne očekuje i u narednom periodu će doći i do njihovog pada, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je, gostujući u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, upozorio i da se sva globalna dešavanja prenose i kod nas.

Đurović je rekao da je aktuelna Vlada uradila mnogo toga i da je značajno ublažila uticaj inflacije, prenosi portal Vijesti.

On je podsjetio da su cijene određenih namirnica ograničene, da je Crna Gora jedna od rijetkih zemalja gdje struja nije poskupila, kao i da je smanjena akciza na gorivo.

“Mislim da bi za sada cijena goriva trebala da ostane kao do sada, ali je to u nadležnosti Ministartsva finansija”, kazao je Đurović.

On je rekao i da su mnoge cijene u Crnoj Gori niže u odnosu na zemlje regiona.

Prema njegovim riječima, dolazak kompanije Lidl će povećati konkurenciju i dovesti do još boljeg položaja potrošača.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS