Đurović na sajmu turizma u Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, predvodi delegaciju Crne Gore na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

“Riječ je o najvećoj turističkoj manifestaciji u jugoistočnoj Evropi sa oko 400 izlagača iz više od 25 zemalja i oko 30 hiljada posjetilaca”, navodi se u saopštenju.

Na štandu Crne Gore svoju ponudu predstaviće turističke organizacije Tivat, Kotor, Ulcinj, Podgorica, Cetinje, Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Mojkovac, Žabljak, Skijališta Crne Gore i nacionalna aviokompanija Air Montenegro.

“Tržište Srbije zauzima prvo mjesto kada je u pitanju ostvareni promet aviona kao i promet putnika u Crnoj Gori tokom prošle godine”, navodi se u saopštenju.

Prošle godine je u kolektivnom smještaju registrovano oko 180 hiljada turista iz Srbije, 23 odsto više u odnosu na 2021. i 55 odsto više u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

“Oni su ostvarili 861 hiljadu noćenja što je 18 odsto više nego u 2021. i 63 odsto više nego u 2019. godini. U ukupnoj strukturi stranih noćenja u Crnoj Gori turisti sa ovog tržišta čine blizu 23 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS