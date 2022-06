Đurišić savjetnik za vazdušni saobraćaj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dugogodišnji direktor Montenegro Airlinesa (MA), Zoran Đurišić postao je savjetnik – ekspert-konsultant za vazdušni saobraćaj premijera Dritana Abazovića, pišu Vijesti.

Prema informacijama tog lista, Đurišić će biti zadužen da premijeru i Vladi predlaže rješenja za unapređenje rada novog avioprevoznika ToMontenegro, rješavanje odnosa s MA u stečaju, Aerodromima, kao i civilnim vazduhoplovnim vlastima.

Urgentna pitanja su odnosi između nove i bivše aviokompanije u stečaju koje se spore oko prava na logo, hangara, članstva u IATA, što čini štetu objema kompanijama, kao i imenovanje novog odbora direktora ToMontenegra jer je sadašnjem trebalo da prestane mandat još prije pola godine zbog ostavke dva člana.

Prema informacijama Vijesti, Abazović je tražio urgentnu reakciju za sagladavanje stanja u ToMontenegro i stabilizaciju poslovanja, a predlog je da se izabere novi odbor direktora od domaćih stručnjaka iz vazduhoplovstva koji imaju znanje i iskustvo da doprinesu razvoju nove avio kompanije.

Đurišić je doktorirao na Mašinskom fakultetu prije 25 godina, a na temu vještačke inteligencije. Školsku 1989/1990. godinu proveo je na postdiplomskim studijama Mašinskog fakulteta u Finskoj, u jednoj od najpoznatijih laboratorija za vještačku inteligenciju u Evropi. Objavio je 25 naučno-istraživačkih radova u zemlji i inostranstvu.

Osnivač je prvog crnogorskog nacionalnog avio prevoznika MA, kojim je rukovodio skoro 20 godina do kada ga je u junu 2013. smjenila tadašnja Vlada Mila Đukanovića.

MA je uspješno poslovao od prvog leta 1997. godine do ekonomske krize izazvane recesijom 2008. godine, u kojoj je bankrotirao i prestao da radi veliki broj avioprevoznika, a svi su poslovali s ogromnim gubicima. Za vrijeme njegove uprave, kompanija nije primala državnu pomoć, više puta proglašavana je najboljom kompanijom u regionu i najstabilnijom te ili slične veličine u Jugoistočnoj Evropi.

Nakon Đurišića upravu MA preuzima Daliborka Pejović i prema zvaničnim poslovnim izvještajima od tada počinje potpuni krah nacionalne avio kompanije. Kompanija je od 2013. do 2020. godine dobila državnu pomoć od 93 miliona EUR, da bi, prema posljednjem finansijskom izvještaju, na kraju 2019. godine imala akumulirane gubitke od 97 miliona EUR, kratkoročne i dugoročne obaveze od 104 miliona EUR, a kapital kompanije je bio negativan i vrijedio je minus 59 miliona EUR. MA je 2013. godine imao osam svojih aviona, da bi 2020. imala “jedan i po avion”.

Uprava Daliborke Pejović je protiv Đurišića podnijela više krivičnih prijava, a sve su odbačene nakon deset godina istraga. Agencija za zaštitu konkurencije je u septembru 2020. zabranila dalju državnu pomoć kompaniji, i navela da je prethodna bila nezakonita.

Tadašnja Vlada Zdravka Krivokapića je krajem decembra konstatovala da više ne može davati državnu pomoć avio kompaniji, a dan nakon toga uprava MA prekida s letovima.

Stečaj je uveden u aprilu prošle godine i još traje, a povjeriocima i radnicima nije uplaćen ni jedan EUR duga. U pritvoru su i stečajni sudija u ovom slučaju Blažo Jovanić i stečajni upravnik Saša Zejak zbog optužbi da su članovi kriminalne grupe, koja je u više stečanih postupaka zloupotrebljavala službeni položaj.

