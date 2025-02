Đurašković: Izgradnjom Lokande ponovo pišemo istoriju

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja hotela Lokanda donijeće najmanje 60 novih radnih mjesta na Cetinju, saopštio je gradonačelnik Prijestonice, Nikola Đurašković, i dodao da će to biti jedan od najreprezentativnijih hotela u Crnoj Gori.

“Kada ponovo otvorimo vrata Lokande, to neće biti samo povratak hotela – to će biti povratak jednog simbola, načina života, komada duše našeg Cetinja, kao dokaz da se sve može ostvariti kada postoji vizija, odlučnost i zajednička volja da se istorija ne samo čuva, već i ponovo piše”, kazao je Đurašković.

Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je danas odluku o davanju saglasnosti na Predlog odluke o dodjeli ugovora o javno-privatnom partnerstvu i ugovor o javno-privatnom partnerstvu, čime se stiču uslovi za početak izgradnje hotela Lokanda, podzemne garaže, kao i rekonstrukciju postojećeg Trga umjetnika.

Zamjenik gradonačelnika, Marko Brnović, upoznao je odbornike da je na javni poziv za izgradnju hotela Lokanda pristigla ponuda firme Talija company, koja posluje pod nazivom hotelske grupe Casa del Mare.

Riječ je o crnogorskom brendu butik hotela sa više od decenije iskustva u pružanju autentičnog i luksuznog boravka na primorju.

„Hotelska grupacija Casa del Mare, čiji se kapital isključivo zasniva i širi na temeljima hotelijerske i ugostiteljske struke i koja zapošljava mlade ljude konstantno ulažući u njihova znanja i vještine, je vodeća kompanija u regionu za upravljanje malim hotelima do 50 smještajnih jedinica, dajući im jedinstven pečat i prepoznatljivost”, kazao je Brnović.

Na današnjem zasjedanju, odbornici su razmatrali i usvojili više važnih predloga.

