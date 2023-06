Đurašević: Veći broj turista ne znači i povećanju potrošnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Veći broj turista, koji se najavljuje ove sezone, ne mora da znači i povećanu potrošnju, saopštila je dekanica Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran, Silvana Đurašević.

Ona je u emisiji Link Radija Crne Gore navela da je ljetnja turistička sezona već počela i da se najavljuje da će biti dobra.

“Veći broj gostiju svakako je dobar, a nijesam sigurna da će biti povećanje i u turističkoj potrošnji. Zemlje regiona, odakle nam dolazi najveći broj turista, još se nijesu stabilizovale”, rekla je Đurašević.

Ona je dodala da radnu snagu treba platiti više, jer se situacija promijenila, poručujući da ćemo i ove sezone uvoziti najjeftiniju radnu snagu.

Đurašević je saopštila da oslanjanje ekonomije samo na turizam nije dobro i da privredu treba diversifikovati.

Crna Gora je, kako je navela, zavisna uvozno i ima nisku izvoznu konkurentnost.

“Sa tog aspekta ispada da ono što ostvarimo u turizmu potrošimo na uvoz”, poručila je Đurašević.

