Đukanović: Željezara početkom godine mora početi da radi

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Željezara će postati dio Elektroprivrede (EPCG) koja će u okviru nikšićke fabrike, u saradnji sa Opštinom Nikšić, formirati tehnološki park.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, je gostujući u jutarnjem programu RTV Nikšić, kazao da Željezara mora početkom godine početi da radi.

On je naveo da su predstavnici turske Tosyali grupe prilikom razgovora u Vladi, bili korektni ali i oprezni.

“Oni su se plašili šta ako budu sudski procesi, da li će imati problema da likvidiraju tu firmu koju su osnovali. Željazarom upravljaju u suštini dvije firme iz Tosyali grupe, jedna je je u Turskoj, a druga je registrovana u Nikšiću, rekao je Đukanović.

On je kazao da su predstavnici Tosyali grupe bili previše oprezni, kao i da ih je vjerovatno period prethodne vladavine Demokratske partije socijalista (DPS) naučio tome da neki dogovori i ne važe.

„Bili su u razgovorima sa nama dosta korektni, ali postojala je ta doza opreznosti, po meni lično neopravdane, ali svako ima pravo da bude oprezan. Uglavnom privodimo kraju čitavu transakciju i Željezara mora početkom godine početi da radi”, rekao je Đukanović.

Željezara će, kako je kazao, biti podrška čitavoj energetskoj i solarnoj industriji.

“Znamo da je teško danas proizvoditi čelik ali tu toliko ima drugih djelatnosti koje mogu da potpomognu kompletan energetski sektor, pogotovo ovaj sektor koji se odnosi na proizvodnju solarne energije i mislimo da će to biti veoma rentabilna kompanija za 229 zaposlenih i da neće biti problema”, rekao je Đukanović.

EPCG već ima nacrte biznis planova koji pokazuju da će aranžman sa Željezarom biti na dobro gradu, kompaniji, ali i čitavoj Crnoj Gori.

“Nama biznis planovi već sad pokazuju da nema problema za 229 radnika, ali mi na tome nećemo da se zaustavimo, mi želimo da širimo taj kompletni tehnološki park i znamo da je Opština Nikšić zainteresovana da uđe u određene investicije. Smatram da možemo da oživimo Željezaru i da možda tamo može da radi i više od hiljadu ljudi”, naveo je Đukanović.

Potpisivanje ugovora između turskog investitora i EPCG trebalo bi da bude 20. decembra u Nikšiću, a doprinos da se situacija sa nikšićkom fabrikom napokon razriješi dala je Opština Nikšić, odnosno inicijativa je potekla od predsjednika Opštine Marka Kovačevića koji je istakao da je ta fabrika izuzetno značajna za Nikšić.

“Djelovali smo progresivno i dobili smo kao rezultat ovu situaciju u kojoj je sada već izvjesno da će radnici ostati na poslu, a da će imovina Željezare opet biti u državnim rukama, naravno kroz najznačajniju kompaniju naše države EPCG kojoj bih se zahvalio što je izašla u susret našoj ideji“, rekao je Kovačević.

On je zahvalio EPCG što je bila uporna da ostvari tu ideju i što shvata značaj Željezare za grad i toga da one stare vrijednosti koje su imali u nekim prethodnim sistemima moraju da vrate.

„Takođe, moramo da probamo da sačuvamo onaj stari sjaj, a da idemo u progres i da otvaramo nova radna mjesta i sa novim idejama da i dalje nastavimo da naše ljude, da tako, kažem učinimo i srećnijim i boljim i zadovoljnijim a oni će to biti svakako kada nijesu bez posla“, kazao je Kovačević.

