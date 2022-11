Đukanović: Želimo da razvijamo još snažnije ekonomsko partnerstvo sa SAD

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora želi da razvija još snažnije ekonomsko partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Iz službe za informisanje predsjednika saopšteno je da se Đukanović danas sastao sa delegacijom trgovinske misije SAD-a koju predvodi zamjenik pomoćnika sekretara za Evropu i Evroaziju Ministarstva trgovine SAD Dejvid De Falco.

Đukanović je, kako se navodi, poželio dobrodošlicu delegaciji SAD-a uz zahvalnost De Falcu i američkoj ambasadorki Džudi Rajzing Rajnke na obogaćivanju kvalitetnog partnerstva tom posjetom.

„Podsjetio je na stabilan i dinamičan put Crne Gore od obnove nezavisnosti, na evropske i euroatlanske ciljeve kojima je Crna Gora nepokolebljivo posvećena, i period obilježen intenzivnim reformama“, kaže se u saopštenju.

On je sagovornike upoznao i sa aktuelnim prilikama u Crnoj Gori i neophodnošću iznalaženja rješenja za povratak političke stabilnosti i kompetentne izvršne vlasti.

Đukanović je naglasio da je Crna Gora u jednom periodu imala izuzetno velik priliv stranih direktnih investicija koji je dostizao i 20 odsto BDP-a.

Navodi se da je Đukanović predstavio i razvojne prioritete prije svega u oblasti infrastrukture, energetike, turizma, proizvodnje hrane i IT sektora.

„Predsjednik je poručio da pored partnerstva i povjerenja koje je građeno između Crne Gore i SAD-a u veoma teškom istorijskom ambijentu raspada Jugoslavije, želimo da razvijamo još snažnije i ekonomsko partnerstvo sa SAD“, kaže se u saopštenju.

On je podsjetio i na rad Američke privredne komore u Crnoj Gori, što je, kako je kazao, dobar osnov za buduću tješnju saradnju sa kredibilnim partnerima koji Crnoj Gori ne donose samo investicije, već i znanje i standarde.

Američka ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke, kako se navodi, izrazila je zahvalnost Predsjedniku za kontinuiranu podršku jačanju prijateljskih odnosa Crne Gore i SAD.

„Istakla je da Crna Gora i SAD dijele iste vrijednosti na čijim temeljima možemo graditi uzajamni prosperitet i dalje veze između dvije države i podsjetila je da je riječ o prvoj velikoj trgovinskoj misiji SAD u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

De Falco je istakao zadovoljstvo boravkom u Crnoj Gori i prilikom za izgradnju mnogo jačeg partnerstva jer, kako je kazao, možemo mnogo da učimo i naučimo jedni od drugih.

U saopštenju se navodi da su predstavnici 23 američke kompanije, čije su oblasti interesovanja dominantno informativno-komunikacione tehnologije i obnovljivi izvori energije, uz zahvalnost Đukanoviću za otvorenost i spremnost na saradnju, iskazali visoke ocjene za prijateljstvo dvije države ali i izbore koje je Crna Gora napravila u vanjskoj politici i liderstvu.

„Oni su se interesovali za mogućnosti pokretanja biznisa u IT sektoru, razvoj preduzetništva, kao i u oblasti obnovljivih izvora energije“, dodaje se u saopštenju.

