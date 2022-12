Đukanović: Ugovor o kupovini imovine Željezare do Nove godine

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, saopštio je da bi ugovor o kupovini imovine Željezare Tosčelik trebalo da bude potpisan do Nove godine.

On je na konferenciji za novinare povodom raspisivanja javnog poziva za učešće u projektu Solari 5000+, kazao da je cilj da nekadašnji industrijski gigant u početku bude servis energetskom sektoru i podrška projektima Solari, jer se tu mogu raditi konstrukcije, prenosi portal Vijesti.

Iako je trebalo da ugovor o kupovini nikšićke Željezare bude potpisan prošle sedmice, to se ipak nije dogodilo.

Prema riječima Đukanovića, pregovori su u završnoj fazi, ali nije sve u rukama EPCG.

“U pregovorima smo sa stranim investitorima da se u nekim halama radi i sastavljanje solarnih panela”, rekao je Đukanović.

EPCG je ranije postigla dogovor da od turske kompanije Tosyali kupi Željezaru.

