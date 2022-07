Đukanović: Pred građanima Berana bolja budućnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pred građanima Berana izvjesno je dogledna bolja budućnost na temelju započetih i planiranih infrastrukturnih, turističkih i drugih privrednih projekata, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u čestitki povodom Dana beranske Opštine.

„Nadam se da će lokalna uprava imati odgovoran odnos prema raspoloživim resursima, čemu će odgovarajuću podršku pružiti Vlada i drugi državni organi u cilju ostvarivanja ključnih razvojnih prioriteta”, naveo je Đukanović.

On je Dan Opštine Berane, koji se obilježava danas, čestitao predsjedniku lokalne samouprave Vuku Todoroviću, predsjedniku opštinskog parlamenta Novici Obradoviću, odbornicima i svim građanima Berana.

“Proslavom dana Opštine, s ponosom se prisjećamo građana ovog kraja koji su u narodnooslobodilačkoj borbi dokazali svoju privrženost crnogorskoj slobodarskoj tradiciji, kao i multietničnosti i multikonfesionalnosti koje u Crnoj Gori baštinimo vjekovima“, kazao je Đukanović.

On je dodao da je na tim istorijskim temeljima obnovljena nezavisnost Crne Gore, postala punopravna članica NATO saveza i država kandidat najbliži članstvu u EU.

„Na nama i dolazećim generacijama je da očuvamo izuzetne vrijednosti utkane u crnogorsko biće, koje su od vajkada njegovali najugledniji žitelji Vasojevića, doprinoseći time dobru i napretku svog kraja i države“, rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS