Đukanović: Nastavak razgovora za Tosčelikom za par dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će za par dana nastaviti razgovore za turskim Tosčelikom u vezi sa kupovinom Željezare, saopštio je predsjednik Odbora direktora te elektroenergetske kompanije, Milutin Đukanović.

On je gostujući u emisiji Kontak na RTV Nikšić kazao da su radnici Željezare opravdano nezadovoljni, ali da se ništa suštinski nije promijenilo nakon vanredne Skupštine akcionara EPCG.

Đukanović je objasnio da su iz Tosčelika čekali da se završi Skupština, ne zbog odluke u vezi sa Željezarom, već da se vidi koje je novo rukovodstvo EPCG, prenosi portal rtvnk.

“Već smo počeli razgovore sa turskim vlasnikom, koji će biti nastavljeni za par dana. Pripremićemo nacrt kupoprodajnog ugovora za imovinu Željezare i EPCG će uraditi sve da se taj proces dovede do kraja”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, samo imovina Željezare vrijedi preko 53 miliona EUR, a tu nije uračunat energetski potencijal.

“Značajan broj investitora se interesuje iz država okruženja, potom Italije i Izraela, koji predlažu da isporučuju žicu, da se opet u Željezari radi armirano željezo. Postoji analiza da bi Kovačnica mogla da se stavi u punu funkciju. Tu je i potencijal za izgradnju solarne elektrane od 60 megavata (MW). EPCG ne kupuje Željezaru da bi radila samo solarnu elektranu. Opravdani su komentrari da se mogu naći jeftinije površine, ali gledamo sveobuhvartni kontekst, interes radnika, grada i države, a benefiti su veliki”, zaključio je Đukanović.

